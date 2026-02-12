Incydent na turnieju judo. Biegli potwierdzili naruszenie nietykalności sędziego

Nagranie z incydentu na zawodach Judo Źródło: PTS Janosik Bielsko-Biała

Zdaniem rzecznika bielskiej prokuratury okręgowej Pawła Nikla, w tej sprawie opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej odgrywała kluczowe znaczenie. Miał on bowiem określić, jakich obrażeń doznał pokrzywdzony.

- Z pozyskanych informacji wynika, iż obrażenia ciała (…) należy kwalifikować z artykułu 217 paragraf jeden Kodeksu karnego, a więc jako naruszenie nietykalności cielesnej - powiedział w czwartek śledczy.

Paweł Nikiel wyjaśnił, że czyn taki ścigany jest z oskarżenia prywatnego, ale prokurator ma uprawnienia, by objąć go ściganiem z urzędu. - Należy oczekiwać na decyzję prokuratora w tym zakresie - dodał.

Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub do roku więzienia.

Naruszenia nietykalności sędziego judo

Do zdarzenia doszło 10 stycznia podczas Międzynarodowego Turnieju Judo "Pokonujemy Granice" w Bielsku-Białej.

Organizator zawodów i prezes bielskiego klubu Janosik Tomasz Chmielniak mówił, że trener jednego z klubów izraelskich po przegranej walce swego zawodnika nie zgodził się z decyzją sędziów. Chwilę potem podszedł do arbitra i miał go uderzyć. Wywiązała się szamotanina.

Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery. Na nagraniach widać, że polska strona starała się łagodzić emocje. Izraelski klub został wykluczony z zawodów. Na miejsce przyjechała policja, ale strony się uspokoiły i nie zgłosiły żadnych pretensji.

Sprawę komentowała ambasada Izraela

Inny przebieg wydarzeń przedstawiła na platformie X ambasada Izraela, wskazując, że to drużyna z tego kraju "została zaatakowana słownie i fizycznie".

Po incydencie szef Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Południe polecił wszcząć czynności, które mają na celu sprawdzenie okoliczności.

Opracowała Svitlana Kucherenko/b