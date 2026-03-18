Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Kościelne dzwony biją za głośno. Urzędnicy kazali je ściszyć

Sanktuarium w Bielsku-Białej Hałcnowie
Bielsko-Biała
Źródło: google maps
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska kazał uciszyć dzwony sanktuarium w Bielsku-Białej (Śląskie). Według urzędników, pomiary wykazały "przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu". W obawie przed karami finansowymi parafia wyłączyła dwa dzwony i skróciła czas dzwonienia.

Cztery dzwony Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w bielskim Hałconowie są dla parafian powodem do dumy. W 1973 roku, na pięć lat przed rozpoczęciem swojego pontyfikatu, trzy z nich poświęcił ksiądz kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Czwarty pochodzi ze starej drewnianej dzwonnicy. Dotąd zazwyczaj obwieszczały one mieszkańcom nadchodzące msze święte, od pewnego czasu są jednak również przedmiotem sporu.

Niektórym mieszkańcom przeszkadza to, że odgłos uderzeń budzi ich ze snu nawet wczesnym rankiem. Innym - głównie zaangażowanym parafianom - w ogóle to nie przeszkadza. Spór rozstrzygał urząd miasta.

WIOŚ dostał skargę po decyzji ratusza

Jak informował lokalny portal bielsko.biala.pl, bielski ratusz na przełomie 2024 i 2025 roku zlecił zbadanie natężenia dźwięku w pobliżu domów oddalonych o kilkadziesiąt metrów od bazyliki. Jak wyjaśnił w odpowiedzi na nasze pytania Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ), "pomiary przeprowadzono w dwóch punktach pomiarowych zlokalizowanych na najbliższym terenie chronionym akustycznie".

Badania wykazały, że emitowany hałas przekracza normy, bo zamiast 50-55 decybeli pomiary wskazały 70-75. W efekcie ratusz nakazał w czerwcu 2025 roku ściszenie dzwonów.

Po pewnym czasie okazało się jednak, że wydana decyzja niewiele zmieniła. Wykazały to badania, przeprowadzone w czwartym kwartale 2025 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Wynikało z nich, że dzwony wciąż wydają głośniejsze dźwięki od dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w decyzji prezydenta Bielska-Białej. W pierwszym punkcie pomiarowym przekroczenie wynosiło 22 decybele, a w drugim - 18 decybeli.

Na stronie parafii pojawiło się z końcem lutego następujące ogłoszenie: "w wyniku zgłoszonej skargi i przeprowadzanych pomiarów Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nakazał parafii podjęcie działań obniżających dźwięk emitowany przez dzwony".

"Chcąc uniknąć kar finansowych z przykrością informujemy, że zostały wyłączone dwa dzwony oraz został skrócony czas dzwonienia" - usłyszeli parafianie w niedzielę, 22 lutego.

Parafia może zapłacić karę

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wyjaśnił w odpowiedzi na nasze pytania, że w związku z wynikami pomiarów "wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Proboszcza Parafii do podjęcia działań ograniczających poziom emisji hałasu przenikającego do środowisk".

"Zostanie również wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej wymiar kary biegnącej za stwierdzone przekroczenie" - podkreślił WIOŚ.

Z przesłanej nam odpowiedzi wynika, że wysokość kary zostanie dopiero ustalona na podstawie obowiązujących przepisów. Jak podkreślono, przy jej ustalaniu bierze się pod uwagę "wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu", "stawkę kary obowiązującą w dniu wykonania pomiarów" i "moment, od którego kara jest naliczana".

"Kara biegnąca naliczana jest do czasu, aż podmiot wykaże - poprzez wykonanie nowych pomiarów - że poziom hałasu został ograniczony do wartości dopuszczalnych" - przekazał WIOŚ. Dopiero wtedy inspektorat ustanawia wysokość kary. To jednak nie koniec, bo zgodnie z przepisami parafia będzie musiała za wykonanie kolejnych analiz i pomiarów zapłacić. "Wysokość tych kosztów zostanie określona w odrębnej decyzji organu Inspekcji" - czytamy w odpowiedzi WIOŚ.

Proboszcz: powinno dojść do zmiany prawa

Co na to parafia? Jej proboszcz, ksiądz Piotr Konieczny, zaznaczył, że już od wielu miesięcy bicie dzwonów jest ograniczone w czasie pogrzebów, a obecnie używane są one wyłącznie przed nabożeństwami, głównie w niedziele.

W rozmowie z "Kroniką Beskidzką", cytowaną przez "Gazetę Wyborczą", duchowny ubolewał, że dzwony kościelne w świetle prawa są traktowane tak samo jak instalacje przemysłowe. - W tym zakresie powinno dojść do zmiany prawa - mówił lokalnym dziennikarzom proboszcz sanktuarium w Bielsku-Białej Hałcnowie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Plewnia /tok

Źródło: tvn24.pl, bielsko.biala.pl, "Gazeta Wyborcza"

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

