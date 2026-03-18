Kościelne dzwony biją za głośno. Urzędnicy kazali je ściszyć

Cztery dzwony Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w bielskim Hałconowie są dla parafian powodem do dumy. W 1973 roku, na pięć lat przed rozpoczęciem swojego pontyfikatu, trzy z nich poświęcił ksiądz kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Czwarty pochodzi ze starej drewnianej dzwonnicy. Dotąd zazwyczaj obwieszczały one mieszkańcom nadchodzące msze święte, od pewnego czasu są jednak również przedmiotem sporu.

Niektórym mieszkańcom przeszkadza to, że odgłos uderzeń budzi ich ze snu nawet wczesnym rankiem. Innym - głównie zaangażowanym parafianom - w ogóle to nie przeszkadza. Spór rozstrzygał urząd miasta.

WIOŚ dostał skargę po decyzji ratusza

Jak informował lokalny portal bielsko.biala.pl, bielski ratusz na przełomie 2024 i 2025 roku zlecił zbadanie natężenia dźwięku w pobliżu domów oddalonych o kilkadziesiąt metrów od bazyliki. Jak wyjaśnił w odpowiedzi na nasze pytania Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ), "pomiary przeprowadzono w dwóch punktach pomiarowych zlokalizowanych na najbliższym terenie chronionym akustycznie".

Badania wykazały, że emitowany hałas przekracza normy, bo zamiast 50-55 decybeli pomiary wskazały 70-75. W efekcie ratusz nakazał w czerwcu 2025 roku ściszenie dzwonów.

Po pewnym czasie okazało się jednak, że wydana decyzja niewiele zmieniła. Wykazały to badania, przeprowadzone w czwartym kwartale 2025 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Wynikało z nich, że dzwony wciąż wydają głośniejsze dźwięki od dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w decyzji prezydenta Bielska-Białej. W pierwszym punkcie pomiarowym przekroczenie wynosiło 22 decybele, a w drugim - 18 decybeli.

Na stronie parafii pojawiło się z końcem lutego następujące ogłoszenie: "w wyniku zgłoszonej skargi i przeprowadzanych pomiarów Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nakazał parafii podjęcie działań obniżających dźwięk emitowany przez dzwony".

"Chcąc uniknąć kar finansowych z przykrością informujemy, że zostały wyłączone dwa dzwony oraz został skrócony czas dzwonienia" - usłyszeli parafianie w niedzielę, 22 lutego.

Parafia może zapłacić karę

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wyjaśnił w odpowiedzi na nasze pytania, że w związku z wynikami pomiarów "wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Proboszcza Parafii do podjęcia działań ograniczających poziom emisji hałasu przenikającego do środowisk".

"Zostanie również wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej wymiar kary biegnącej za stwierdzone przekroczenie" - podkreślił WIOŚ.

Z przesłanej nam odpowiedzi wynika, że wysokość kary zostanie dopiero ustalona na podstawie obowiązujących przepisów. Jak podkreślono, przy jej ustalaniu bierze się pod uwagę "wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu", "stawkę kary obowiązującą w dniu wykonania pomiarów" i "moment, od którego kara jest naliczana".

"Kara biegnąca naliczana jest do czasu, aż podmiot wykaże - poprzez wykonanie nowych pomiarów - że poziom hałasu został ograniczony do wartości dopuszczalnych" - przekazał WIOŚ. Dopiero wtedy inspektorat ustanawia wysokość kary. To jednak nie koniec, bo zgodnie z przepisami parafia będzie musiała za wykonanie kolejnych analiz i pomiarów zapłacić. "Wysokość tych kosztów zostanie określona w odrębnej decyzji organu Inspekcji" - czytamy w odpowiedzi WIOŚ.

Proboszcz: powinno dojść do zmiany prawa

Co na to parafia? Jej proboszcz, ksiądz Piotr Konieczny, zaznaczył, że już od wielu miesięcy bicie dzwonów jest ograniczone w czasie pogrzebów, a obecnie używane są one wyłącznie przed nabożeństwami, głównie w niedziele.

W rozmowie z "Kroniką Beskidzką", cytowaną przez "Gazetę Wyborczą", duchowny ubolewał, że dzwony kościelne w świetle prawa są traktowane tak samo jak instalacje przemysłowe. - W tym zakresie powinno dojść do zmiany prawa - mówił lokalnym dziennikarzom proboszcz sanktuarium w Bielsku-Białej Hałcnowie.

Opracował Bartłomiej Plewnia /tok