Dwunastoletnia dziewczynka urodziła dziecko. Sąd rodzinny umorzył postępowanie

Sąd rodzinny w Bielsku-Białej (woj. śląskie) badał sprawę pod kątem obcowania płciowego z nieletnim, za co polski kodeks przewiduje do 12 lat więzienia. W piątek przedstawiciele sądu poinformowali o umorzeniu postępowania.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył latem ubiegłego roku do organów ścigania sąd rodzinny, pod którego opieką znajdowała się 12-latka. Śledczy zaczęli ją badać pod kątem doprowadzenia do obcowania płciowego z małoletnią, w wyniku czego zaszła w ciążę. Do porodu – na świat przyszedł zdrowy chłopiec - doszło latem ubiegłego roku, już w trakcie trwającego śledztwa.