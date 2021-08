Dom runął, zginęła ośmioosobowa rodzina. Rusza proces w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku

Wybuch gazu i śmierć ośmiu osób

Główni oskarżeni: szef firmy budowlanej, operator wiertnicy i jego pomocnik

Zarzuty wobec trzech głównych oskarżonych: Romana D., szefa firmy budowlanej, która zleciła wykonanie przewiertu; Marcina S., operatora wiertnicy, a także jego pomocnika Józefa D. dotyczą "realizacji inwestycji polegającej na budowie podziemnego kabla energetycznego, prowadzonego do powstających budynków". Odpowiedzą za złamanie art. 163 Kodeksu karnego. Dotyczy on sprowadzenie pożaru i zawalenia się budynku, w wyniku czego śmierć ponieśli ludzie. Narazili też zdrowie i życie 19 osób z okolicznych domów. Grozi im do 12 lat więzienia.

Troje pozostałych oskarżonych odpowie za nieprawidłowości przy rozbudowie sieci gazowej, a szczególnie przy tworzeniu przyłącza do powstającego obiektu. Ta instalacja została później przewiercona. Zdaniem śledczych nieumyślnie doprowadzili do katastrofy. Odpowiedzą też za podżeganie do składania fałszywych zeznań jednego ze świadków. Grozi im do ośmiu lat więzienia.