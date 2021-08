Dom runął, zginęła ośmioosobowa rodzina. Ruszył proces w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku

Wybuch gazu w Szczyrku (woj. śląskie) zniszczył trzykondygnacyjny dom. Ratownicy znaleźli w gruzach ciała ośmiu ofiar, w tym czworga dzieci. Na ławie oskarżonych zasiadło sześć osób.

Proces w sprawie wybuchu gazu i zawalenia się domu w Szczyrku, w wyniku czego zginęło osiem osób, rozpoczął się we wtorek przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej. Na ławie oskarżonych zasiadło sześć osób, w tym trzy bezpośrednio odpowiadające za wybuch.

Rzecznik sądu sędzia Jarosław Sablik poinformował, że procesowi towarzyszy duże zainteresowanie mediów. Pierwsza rozprawa odbywa się w największej sali. Przed sędzią Pawłem Kudelskim położono akta sprawy. Te liczą 39 tomów.

Prokurator Lucyna Stebelska odczytała akt oskarżenia. Trwało to ponad 20 minut. Wynikało z niego, że istniał ścisły związek między wybuchem gazu a pracami budowlanymi prowadzonymi pod ulicą, przy której stał zniszczony dom. Rozszczelniony został przebiegający pod drogą gazociąg.

Odczytano zeznania ze śledztwa

Na sali, oprócz sześciu oskarżonych, pojawiło się siedem osób pokrzywdzonych. To bliscy zmarłej rodziny. Jest także sześciu obrońców i sześciu oskarżycieli.

Szef firmy budowlanej, Roman D., przed sądem nie przyznał się do winy. Odmówił też składania wyjaśnień. Sędzia odczytał jego słowa wypowiedziane w śledztwie. D. wskazał w nich m.in., że na otwarty wykop nie godzili się mieszkańcy. Obawiali się uszkodzenia asfaltu na drodze. Zeznawał, że pytał wiertacza o bezpieczeństwo zastosowania przewiertu. Uzyskał deklarację, że nie będzie to niebezpieczne. Oskarżony mówił, że wskazał pracownikom miejsce przebiegu gazociągu. Pracownicy otrzymali też mapę z zaznaczonym przebiegiem rury. - Nie poczuwam się do winy i odpowiedzialności za powstanie zdarzenia i katastrofy, ale bardzo współczuję rodzinie. Nie byłem związany technologią wykonania wykopu - mówił w śledztwie.

We wtorek oskarżony podtrzymał swoje słowa. Dodał zarazem, że nie spodziewał się, iż gaz "jest aż tak głęboko zakopany i jest przesunięty w poziomie o ponad 40 centymetrów". - W terenie zabudowanym nie powinien odejść od projektu maksymalnie o 20 centymetrów - mówił.

Wybuch gazu i śmierć ośmiu osób

Do tragedii doszło 4 grudnia 2019 roku. Wieczorny wybuch gazu zniszczył całkowicie trzykondygnacyjny dom. Ratownicy znaleźli w gruzach ciała ośmiu ofiar, w tym czworga dzieci. Śledczy ustalili, że istniał ścisły związek między wybuchem gazu a pracami budowlanymi prowadzonymi pod ulicą, przy której stał zniszczony dom. Rozszczelniony został przebiegający pod drogą gazociąg.

Zaraz po wybuchu ruszyło śledztwo bielskiej prokuratury. Akt oskarżenia został skierowany do sądu 2 czerwca 2021 roku.

Odnaleziono osiem ciał, w tym czworga dzieci 05.12 | W domu w Szczyrku doszło w środę wieczorem do wybuchu gazu. Budynek uległ całkowitemu zniszczeniu. Z informacji udzielonych przez służby wynika, że mieszkało tam dziewięć osób. W czwartek po godzinie 11 ratownicy poinformowali o odnalezieniu ciał ośmiu ofiar, w tym czworga dzieci. Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej wszczęła śledztwo w sprawie tragedii. tvn24

Do tragedii doszło w Szczyrku TVN 24

Główni oskarżeni: szef firmy budowlanej, operator wiertnicy i jego pomocnik

Zarzuty wobec trzech głównych oskarżonych: Romana D., szefa firmy budowlanej, która zleciła wykonanie przewiertu; Marcina S., operatora wiertnicy, a także jego pomocnika Józefa D. dotyczą "realizacji inwestycji polegającej na budowie podziemnego kabla energetycznego, prowadzonego do powstających budynków". Odpowiedzą za złamanie art. 163 Kodeksu karnego. Dotyczy on sprowadzenie pożaru i zawalenia się budynku, w wyniku czego śmierć ponieśli ludzie. Narazili też zdrowie i życie 19 osób z okolicznych domów. Grozi im do 12 lat więzienia.

Troje pozostałych oskarżonych odpowie za nieprawidłowości przy rozbudowie sieci gazowej, a szczególnie przy tworzeniu przyłącza do powstającego obiektu. Ta instalacja została później przewiercona. Zdaniem śledczych nieumyślnie doprowadzili do katastrofy. Odpowiedzą też za podżeganie jednego ze świadków do składania fałszywych zeznań. Grozi im do ośmiu lat więzienia.

Gaz wybuchł w domu w Szczyrku Google Maps

