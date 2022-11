77-latek zmarł w domu przy policjantach. W łóżku znaleźli jego martwego 84-letniego brata

3 listopada policjanci na prośbę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej interweniowali w domu przy ulicy Karpackiej w Bielsku-Białej. W małej kamienicy, do której prowadzą jedne drzwi, są dwa oddzielne mieszkania z kuchniami i pokojami. Zajmowali je dwaj bracia w wieku 77 i 84 lat.

- Tego dnia pani z MOPS poszła do tych panów z wizytą, ale nie została wpuszczona. Nikt nie otworzył drzwi - relacjonuje Katarzyna Chrobak, rzeczniczka bielskiej policji.

Policjanci byli przygotowani na to, że będą musieli wejść do środka siłowo, z obawy że starsi mężczyźni mogą wymagać pomocy. Tym razem jednak młodszy z braci otworzył drzwi. Policjanci weszli do domu razem z pracownicą socjalną.