74-latek chciał pomóc, stracił portfel. Podejrzany o kradzież już w rękach policji

W poniedziałek mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty kradzieży. Po przeanalizowaniu sprawy śledczy zakwalifikowali ją jako kradzież szczególnie zuchwałą, za którą grozi wyższa odpowiedzialność karna.

Policja przyznaje, że do ujęcia 38-latka przyczyniła się publikacja jego wizerunku w mediach. Nasz portal również informował o tej sprawie.

Zaoferował mu pomoc

Do kradzieży doszło drugiego września około godziny 18.30 w sklepie przy ulicy Stawowej w Bielsku-Białej. Do starszego pana podszedł nieznany mężczyzna, miał przy sobie różne towary. Zaoferował mu sprzedaż perfum, kamery i kompletu noży.

- Twierdził, że sprzedaje te rzeczy, bo potrzebuje gotówki, aby zakupić paliwo na powrót do Węgier. Pokrzywdzony odmówił kupna tych przedmiotów, ale zaoferował pomoc w postaci przekazania niewielkiej kwoty gotówki - informuje Roman Szybiak, oficer prasowy bielskiej policji.

Rozpoznali go w lokalu

Na opublikowanym przez policję nagraniu z monitoringu widać, jak 74-latek podchodzi do bankomatu, aby wypłacić pieniądze. W momencie kiedy chował kartę do portfela, jego rozmówca najprawdopodobniej dostrzegł gruby plik banknotów w środku. Mężczyzna wyrwał seniorowi portfel i uciekł. Staruszek próbował go jeszcze gonić, ale niewiele mógł zdziałać.