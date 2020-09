Chciał pomóc, został okradziony. 74-latek stracił portfel i 2300 złotych

Policja z Bielska-Białej poszukuje złodzieja portfela. Mężczyzna wykorzystał dobre serce 74-latka, który chciał go wspomóc finansowo. Kiedy po wypłaceniu gotówki senior chował kartę bankową, poszukiwany wyrwał mu portfel z ręki i uciekł. W środku było 2300 złotych.

Do kradzieży doszło drugiego września około godziny 18.30 w sklepie przy ulicy Stawowej w Bielsku-Białej. Do starszego pana podszedł nieznany mężczyzna, miał przy sobie różne towary. Zaoferował mu sprzedaż perfum, kamery i kompletu noży.

- Twierdził, że sprzedaje te rzeczy, bo potrzebuje gotówki, aby zakupić paliwo na powrót do Węgier. Pokrzywdzony odmówił kupna tych przedmiotów, ale zaoferował pomoc w postaci przekazania niewielkiej kwoty gotówki - informuje Roman Szybiak, oficer prasowy bielskiej policji.

Czy ktoś go rozpoznaje?

Na opublikowanym przez policję nagraniu z monitoringu widać, jak 74-latek podchodzi do bankomatu, aby wypłacić pieniądze. W momencie kiedy chował kartę do portfela, jego rozmówca najprawdopodobniej dostrzegł gruby plik banknotów w środku. Mężczyzna wyrwał seniorowi portfel i uciekł. Staruszek próbował go jeszcze gonić, ale niewiele mógł zdziałać.