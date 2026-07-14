Bielsko-Biała Wyzywał nastolatki z Ukrainy, usłyszał zarzut. Nowe informacje po analizie monitoringu Mateusz Czajka |

54-latek został doprowadzony do żywieckiej prokuratury Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do incydentu doszło w sobotę. 54-latek agresywnie obrażał dziewczynki z Ukrainy w bielskim autobusie. Policja zatrzymała go w poniedziałek, we wtorek usłyszał zarzut.

- Policjanci przedstawili mężczyźnie zarzut z 257 art. Kodeksu karnego. Ten artykuł penalizuje przestępstwa z nienawiści. Następnie policjanci z Bielska przewieźli mężczyznę do Prokuratury Rejonowej w Żywcu. Tam stanął przed prokuratorem, który będzie decydował o środkach zapobiegawczych, które zostaną wobec niego zastosowane - powiedział tvn24.pl podkom. Sławomir Kocur, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Sprawą zajmuje się prokuratura z Żywca, a nie z Bielska-Białej, ponieważ ta pierwsza w swoim okręgu została wyznaczona do badania czynów motywowanych uprzedzeniami.

Zakład komunikacyjny o monitoringu z autobusu

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej opublikował we wtorek oświadczenie, w którym po analizie monitoringu z autobusu opisuje, co się działo przed atakiem 54-letniego pracownika spółki, który jechał pojazdem jako pasażer.

Spółka zastrzegła, że nie może opublikować samego nagrania z monitoringu autobusu, ponieważ to "zostało zabezpieczone przez policję i stanowi materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu".

"Jedna z poszkodowanych wyłożyła nogi w kierunku swojej koleżanki siedzącej na fotelu poniżej, skierowanym w stronę jazdy. Sytuacja ta - jakkolwiek odstępująca od przyjętych standardów - w ocenie spółki nie odbiegała od zachowań, które na co dzień można obserwować wśród młodzieży podróżującej naszymi autobusami. Ponadto z analizy monitoringu wynika, że sytuacja ta nie zakłócała komfortu podróży innych pasażerów, gdyż młode pasażerki głównie były zajęte korzystaniem z telefonów komórkowych" - napisał MZK.

Prezes MZK chce ukrócić spekulacje Źródło: TVN24

Mężczyzna zwrócił im uwagę, dziewczynka posłuchała

Na nagraniu widać, że w pewnym momencie do nastolatek podszedł mężczyzna, "i - jak można domniemywać - zwrócił im uwagę, co spowodowało natychmiastowe przełożenie nóg na podłogę". Jedna z dziewcząt przesiadła się na siedzenie obok koleżanki. Taka sytuacja trwała dłuższą chwilę. Mężczyzna przyglądał się dzieciom bez żadnej reakcji.

"Po dłuższej chwili widać, iż niepowodowany żadnym zachowaniem sprawca zaczął impulsywnie reagować, używając przekleństw i okrzyków" - napisał przewoźnik.

MZK podkreślił, że "wszelkie pojawiające się w sieci komentarze powołujące się na rzekomych świadków, wskazujące, iż poszkodowane miały być prowokujące, są niezgodne z wydarzeniami zaobserwowanymi na nagraniach, a ich rozpowszechnianie godzi w wizerunek spółki".

Mężczyzna wyzywał dziewczynki, jedna z nich to nagrała

Zachowanie 54-latka nagrała jedna z dziewczynek. Na nagraniu słychać, jak mężczyzna atakuje słownie dzieci i je obraża. Mówił między innymi: "A ty co? Tak samo jesteś ukraińska ku***". Kazał im także "wyp*******ć z tego kraju". Był nieustępliwy.

W pewnym momencie jedna z nastolatek kazała mu się odsunąć. Nie wiadomo, czy 54-latek nie naruszył nietykalności cielesnej dzieci - śledczy obecnie badają ten wątek.

Wulgarnie wyzywał dzieci pochodzące z Ukrainy Źródło: Strelnikov Michał / Facebook

Kierujący autobusem wyprosił pasażera

Według Natalii Olejniczak, kierownik marketingu bielskiego MZK, kierowca autobusu miał odciągnąć uwagę agresora od dziewczynek i wyprosić go na kolejnym przystanku. Rozpoznał też w agresywnym pasażerze pracownika spółki przebywającego od kilku miesięcy na zwolnieniu lekarskim. MZK zapowiedziało, że ten zostanie zwolniony w najbliższym czasie.

Co istotne, 54-latek miał w przeszłości otrzymać naganę za sprzeczkę z pasażerem, ale zakład nie zdążył mu jej wręczyć z powodu wspomnianego zwolnienia lekarskiego.

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski poinformował, że prezes MZK spotkał się w poniedziałek ze skrzywdzonymi dziećmi i zaproponował im m.in. całoroczne bilety autobusowe.

Reakcja ministrów Polski i Ukrainy

W odpowiedzi na sytuację z Bielska-Białej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński napisał w serwisie X, że "każda forma agresji spotka się ze zdecydowaną reakcją Państwa". Rzeczniczka ministerstwa Karolina Gałecka powiedziała nam, że do podobnych ataków na tle narodowościowym dochodzi coraz częściej.

Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha przekazał na Facebooku, że strona ukraińska zwróciła się do polskich organów ścigania z prośbą o odpowiednią reakcję w związku ze zdarzeniem. Podziękował również za szybkie działanie polskich służb.