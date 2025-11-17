Logo strona główna
Katowice

41-letnia Anna zmarła po cesarskim cięciu. Dwaj lekarze z zarzutami

Kobieta zmarła po cesarskim cięciu (zdjęcie ilustracyjne)
Bielsko-Biała
Źródło: google maps
41-letnia kobieta miała planowe cesarskie cięcie w prywatnym szpitalu. Według śledztwa, po zabiegu wystąpiły powikłania, ale na miejscu nie było ginekologa, tylko anestezjolog, który równocześnie jest właścicielem tego szpitala. Obaj usłyszeli zarzuty. - Ania umierała przy mnie - mówi partner kobiety.

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej nadzoruje śledztwo w sprawie śmierci pacjentki prywatnego centrum medycznego w tym mieście - poinformował w poniedziałek Paweł Nikiel, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.

Jak ustalono, 28 maja 2025 roku 41-letnia kobieta została przyjęta do szpitala, gdzie przeprowadzono u niej planowy zabieg cięcia cesarskiego. W krótkim czasie po zabiegu u pacjentki wystąpiły objawy świadczące o powikłaniach.

"Wobec tego, że od czasu zakończenia zabiegu nad pacjentką nie był sprawowany nadzór przez lekarza ginekologa, a jedynym lekarzem obecnym na terenie Centrum był specjalista anestezjologii, konieczny zabieg relaparotomii przeprowadzono dopiero po kilku godzinach" - opisuje w komunikacie Nikiel.

"Ania umierała przy mnie"

- Ja tam byłem. Ania umierała przy mnie - wspomina Krzysztof, partner 41-latki, ojciec dziecka. - Pielęgniarki mierzyły jej ciśnienie. Dramatycznie spadało. Ania zaczęła się skarżyć, że jest jej gorąco, robiłem jej zimne okłady. Bladła, mówiła, że jej gorąco w nogi, a te nogi miała zimne. Pielęgniarki wezwały anestezjologa. Prosiłem go, żeby wezwał karetkę, ale on powiedział: "wie pan kim ja jestem? Jestem anestezjologiem z 40-letnim doświadczeniem na blokach operacyjnych. Jak panu mówię, że jest wszystko w porządku, to jest w porządku". Przewieźli Anię piętro niżej, do innej sali, w której miał być sprzęt do monitorowania funkcji życiowych. Zaglądałem tam co pół godziny, z nowonarodzonym dzieckiem, zawiniętym w koc, przeganiali mnie stamtąd.

Jeden z podejrzanych to właściciel szpitala

Według prokuratury, pacjentka w stanie krytycznym została przekazana do Szpitala Śląskiego w Cieszynie, gdzie mimo podjętych wysiłków lekarzy, zmarła 29 maja.

12 listopada prokurator przedstawił dwóm lekarzom - anestezjologowi i ginekologowi, którzy sprawowali opiekę nad pokrzywdzoną - zarzuty narażenia pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, a "w wyniku licznych zaniedbań" spowodowania śmierci 41-latki.

Podejrzani mają zakaz wykonywania zawodu. Są pod dozorem policji, nie wolno im kontaktować się ze świadkami, musieli wpłacić kaucję jako poręczenie majątkowe. Grozi im kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Jak potwierdził w rozmowie z nami prokurator Nikiel, podejrzany anestezjolog Andrzej W. jest równocześnie właścicielem szpitala i może nadal nim zarządzać.

Próbowaliśmy skontaktować się z lecznicą. Zapytaliśmy telefonicznie, dlaczego doszło do śmierci pacjentki. - Nie ma osoby, która mogłaby udzielić informacji - usłyszeliśmy w odpowiedzi. Będziemy próbowali kontaktować się z kierownictwem placówki.

Autorka/Autor: Małgorzata Goślińska /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Donald Tusk, Tomasz Siemoniak, Marek Boroń przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa w okolicy miejscowości Mika
"Nadzwyczajne posiedzenie". Zapowiedź premiera
Polska
Olivia Dean
Orange Warsaw Festival 2026 odsłonił pierwsze karty
Kultura i styl
Nigeryjscy policjanci
Wtargnęli do szkoły, uprowadzili 25 uczennic
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica