Miał wtargnąć do kiosku i zażądać zapałek. Kiedy sprzedawca odmówił, "skierował w jego stronę pistolet i oddał dwa strzały"

22-latek zażądał od sprzedawcy w kiosku wydania zapałek. Jak informuje policja, kiedy ten odmówił, mężczyzna wyjął pistolet, oddał w kierunku sprzedawcy dwa strzały i uciekł. Został zatrzymany kilka godzin później, usłyszał zarzuty i decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Policja: bronią groził dwa dni wcześniej

- Zatrzymanym okazał się 22-letni mieszkaniec Bielska-Białej. Ustalono, że dwa dni wcześniej w jednym z lokali gastronomicznych również groził pracownikowi poprzez okazanie mu pistoletu, który miał w kieszeni, aby zmusić go do zrezygnowania od zgłoszenia interwencji policji - podaje rzeczniczka bielskiej policji. Dodaje: - W trakcie oględzin śledczy zabezpieczyli pistolet, którym posługiwał się napastnik. Broń zostanie poddana szczegółowym badaniom balistycznym przez biegłych z laboratorium kryminalistycznego. 22-latek usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz zmuszenia do określonego zachowania. Sąd aresztował go na trzy miesiące. Grozi mu do trzech lat więzienia.