Zwrócił uwagę 18-latkowi, że jedzie pod prąd. Dostał kilka ciosów, po jednym upadł i uderzył się w głowę

Ukraina dwudziesty pierwszy dzień jest atakowana przez Rosję. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie online przed połączonymi izbami Kongresu USA. - Znacie dobrze słowa "mam marzenie". Ja dzisiaj do was mówię: mam potrzebę, żebyście nam pomogli - zwrócił się do kongresmenów.