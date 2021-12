Pies Adama Konkola z zespołu Łzy zabity w Bełku. Muzyk obiecał nagrodę za pomoc w ustaleniu sprawców

Policja: szukamy sprawcy, dowodów, jakichkolwiek informacji

Do zdarzenia doszło w rejonie pól przy ulicy Wysokie w Bełku 11 grudnia i tego dnia zostało to zgłoszone policji. Komisariat w Czerwionce wysłał zapytanie do laboratorium kryminalistycznego śląskiej policji, czy są w stanie przeprowadzić badanie zwłok psa. - Jeszcze nie ma odpowiedzi. Jeśli odmówią, będziemy musieli szukać innego laboratorium, by stwierdzić, czy do śmierci pieska przyczyniły się osoby trzecie - wyjaśnia nam policjant. - Szukamy sprawcy, dowodów, jakichkolwiek informacji na temat zdarzenia - podkreśla Sadowski.