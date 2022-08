Zrobiła zdjęcie, jak sąsiad wyrzuca z balkonu dywan i wkłada do auta. W dywanie było ciało kobiety

czytaj dalej

Wisła na warszawskim odcinku zbliża się do rekordowo niskiego poziomu. Do najniższego w historii pomiarów stanu wody brakuje już tylko dwóch centymetrów. W dodatku prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że wkrótce może on spaść jeszcze bardziej. Z powodu niskiego stanu wody, kursowanie promu Wilga zostało zawieszone do odwołania. Pozostałe promy kursują bez problemów.