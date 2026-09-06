Katowice 77-latka zostałaby z wielkim długiem, gdyby nie pracownicy banku Oprac. Mateusz Czajka |

Uwaga na oszustwo "na pracownika banku". Przedsiębiorca stracił prawie 400 tysięcy złotych Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Cztery tysiące złotych rat i 80 tysięcy złotych długu - tym byłaby obciążona 77-latka, gdyby nie czujność pracowników jednego z oddziałów banku w Będzinie. Ich uwagę przykuło między innymi to, że kobieta była wyraźnie zdenerwowana i chciała wziąć kredyt. Wezwali funkcjonariuszy, którzy pojawili się na miejscu.

Ustalili, że 77-latka rozmawia z nieznanym mężczyzną, który namawiał ją do zaciągnięcia wspomnianego kredytu i przekazania pieniędzy.

"Policjanci wyjaśnili jej, że może być ofiarą oszustwa, i przekonali ją, by nie wykonywała poleceń rozmówcy. Seniorka nie wzięła kredytu ani nie przekazała pieniędzy. Złożyła zawiadomienie i została przesłuchana jako świadek, a czynności w sprawie trwają" - poinformowała w komunikacie Komenda Miejska Policji w Będzinie.

Źródło: Google Maps