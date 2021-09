Będzin: złodziej w autobusie ugryzł w rękę 13-latkę i uciekł z jej telefonem

Mężczyzna ukradł 13-latce telefon w autobusie w Będzinie. By wyrwać aparat, ugryzł dziewczynkę w rękę. Na najbliższym przystanku wysiadł. Poszkodowana opisała złodzieja policjantom i jeszcze tego samego dnia zatrzymali oni podejrzanego.

Do zdarzenia doszło na osiedlu Syberka w Będzinie w województwie śląskim wieczorem 16 września. Około godziny 20 trzynastoletnia dziewczynka wracała autobusem ze zbiórki harcerskiej. Jak relacjonuje policja, w pewnym momencie podszedł do niej obcy mężczyzna i usiłował wyrwać jej z ręki telefon. Doszło do szarpaniny. Złodziej na koniec ugryzł 13-latkę w rękę i uciekł z jej aparatem.