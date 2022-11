W kominiarkach, z bronią w ręku napadali na sklepy. Policjanci zatrzymali 52-latka i dwóch 15-latków

Policjanci z Będzina (Śląskie) zatrzymali trzy osoby podejrzane o napady na dwa sklepy spożywcze. To 52-latek i dwóch 15-latków. Zamaskowani sprawcy, grożąc ekspedientce bronią, ukradli alkohol i pieniądze z utargu. 52-latek trafił do aresztu, dwóch 15-latków do schroniska dla nieletnich.