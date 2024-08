"Na ulicy Wolności w Będzinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierujący radiowozem policjant, jadący na sygnałach świetlnych i dźwiękowych do pilnej interwencji, został zmuszony do gwałtownego manewru, by uniknąć zderzenia z mazdą, której kierowca nie ustąpił mu pierwszeństwa przejazdu" – informuje śląska policja.