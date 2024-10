Miał krzywdzić własną córkę. Podejrzany o pedofilię trafił do aresztu

Podejrzany mężczyzna nie przyznał się do winy. O tym, że mogło dojść do zbrodni, policja dowiedziała się 18 września. Wtedy to do Komendy Powiatowej Policji w Będzinie zgłosiła się kobieta, która zawiadomiła o popełnieniu przestępstwa na szkodę jej córki (prokuratura informuje jedynie, że dziecko ma poniżej 15 lat, nie podając dokładnego wieku).