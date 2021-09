Miał wymyślić jak wyłudzić 1,5 miliona złotych z banku. Zmarł zanim usłyszał wyrok

Postępowanie w sprawie wyłudzenia kredytów prowadzili od 2006 roku policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Ostatnio poinformowano o zakończeniu ostatniego z badanych wątków. Do oszustw dochodziło w będzińskim sklepie jednej z dużych sieci handlowych, oferujących głównie sprzęt RTV i AGD. Czworo organizatorów procederu wyszukiwało osoby, skłonne - za niewielką gratyfikacją - zaciągnąć kredyt na zakup kosztownego sprzętu. Z oszustami współpracowało trzech pracowników sklepu. Pozyskane dzięki "słupom" urządzenia trafiały do paserów za 80 proc. wartości, a zyskiem dzielili się pomysłodawcy przestępstwa i pracownicy placówki. Kredyty, zaciągnięte w sumie przez 145 osób, nie były spłacane. Gdy sprawa wyszła na jaw, sklep został zamknięty.