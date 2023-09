Czarny dym i głośne dźwięki z elektrociepłowni. Spokojnie, to tylko mazut

Elektrociepłownia Będzin zareagowała na pytania zaniepokojonych mieszkańców, którzy obserwowali na niebie czarny dym i słyszeli głośne dźwięki. Spółka wyjaśnia, że to rezultat rozpalania nieczynnego przez kilka miesięcy kotła parowego przy użyciu mazutu.

Dlaczego z elektrociepłowni leci czarny dym

- Pragniemy wyjaśnić, że dźwięk, który państwo mogą usłyszeć, emanuje z procesu rozruchu parowych układów technologicznych naszego zakładu. Jest to normalne zjawisko, towarzyszące uruchamianiu specjalistycznych urządzeń i nie powinien budzić państwa niepokoju - dodał Kucharski.

Co to jest mazut

Mazut to ciężki olej opałowy, który powstaje w efekcie przerobu ropy naftowej. Jest szeroko stosowany w przemyśle energetycznym do rozruchu kotłów parowych i pieców przemysłowych, a także jako paliwo do statków. Charakteryzuje się wysoką wartością energetyczną i niską zawartością popiołu.