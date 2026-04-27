Katowice

Będzie zażalenie na decyzję sądu w sprawie podejrzanego w sprawie śmierci posła Litewki

|
Łukasz Litewka
Ważny apel prokuratury w sprawie śledztwa po śmierci posła Litewki
Źródło: TVN24
Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu, który uznał, że podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, może opuścić areszt, jeśli wpłaci 40 tysięcy złotych poręczenia. Będzie zażalenie.

Prawdopodobnie jeszcze dziś trafi do sądu - poinformowała prokuratura. Informacje te potwierdził w rozmowie z tvn24.pl jej rzecznik Bartosz Kilian.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował w sobotę o aresztowaniu na trzy miesiące 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł. Sąd zastrzegł równocześnie, że mężczyzna będzie mógł opuścić areszt, jeżeli w terminie 14 dni wpłaci poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł. W przypadku wpłacenia wyznaczonej kwoty areszt tymczasowy zostanie uchylony, a mężczyzna będzie objęty dozorem policji oraz zakazem opuszczania kraju.

- Zaskarżymy to postanowienie w części, w której sąd nałożył warunek umożliwiający zwolnienie podejrzanego w przypadku wpłaty poręczenia. Będziemy dokładać wszelkich starań, by zażalenie jeszcze dzisiaj wpłynęło do sądu - zapowiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu prokurator Bartosz Kilian.

Areszt po wypadku, w którym zginął poseł Litewka. Śledczy badają telefon kierowcy

Litewka pośmiertnie odznaczony. Prezydent podjął decyzję

Polska

Sprzeczne wyjaśnienia

Jak dodał, w ocenie prokuratury jedynie bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli należycie zabezpieczyć postępowanie. Zażalenie ma trafić do Sądu Okręgowego w Sosnowcu. W rozmowie z tvn24.pl prokurator przyznał, że 57-latek składał wyjaśnienia, które były wzajemnie sprzeczne.

- Sankcja, jaka mu grozi (do 8 lat pozbawienia wolności), jest na tyle surowa, że może czuć się szczególnie zmotywowany do tego, by ukryć się, uciec przed organami ścigania celem uniknięcia odpowiedzialności - dodał.

Tragiczny wypadek w Dąbrowie Górniczej

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek, 23 kwietnia. Według dotychczasowych ustaleń 57-letni Sosnowiczanin kierujący Mitsubishi Colt, zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z posłem jadącym z naprzeciwka na rowerze. Łukasz Litewka zmarł mimo reanimacji. Kierowca Mitsubishi został zatrzymany, usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Za ten czyn grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Według prokuratury mężczyzna nieumyślnie naruszył zasady poruszania się w ruchu drogowym i również nieumyślnie spowodował śmierć posła.

Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Swoje zachowanie tłumaczył utratą przytomności, chwilowym rozkojarzeniem lub też całkowitą niepamięcią co do przebiegu wypadku. Na podstawie zgromadzonych materiałów prokuratura uznała, że te oświadczenia "mogą ustanowić wyłącznie linię obrony", a część wyjaśnień podejrzanego "budzi wątpliwości". Wniosek o aresztowanie podejrzanego śledczy uzasadniali m.in. grożącą mu surową karą oraz obawą matactwa.

Apel prokuratury po śmierci posła Litewki. "Jesteśmy o krok od nawoływania do linczu"

Poseł był znany z działalności charytatywnej

Łukasz Litewka był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja TeamLitewka m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach. Podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Łukasz Litewka umieścił na plakatach wyborczych wizerunki czekających na adopcję psów z miejscowego schroniska z ich imionami i kontaktem telefonicznym w sprawie. Po zakończonej kampanii banery Litewki posłużyły jako materiał docieplający schroniskowe boksy.

Pogrzeb posła odbędzie się w najbliższą środę w Sosnowcu.

pc

pc
Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Anna Lewańska / Agencja Wyborcza.pl

SosnowiecŁukasz Litewka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
