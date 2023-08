Wpadł do studni i nie potrafił się wydostać. Na pomoc ruszyli strażacy

Strażacy pomogli starszemu mężczyźnie, który w miejscowości Barut (woj. opolskie) wpadł do studni i nie był w stanie samodzielnie się wydostać. Poszkodowany został ewakuowany na powierzchnię przy użyciu sprzętu ratowniczego i przetransportowany do szpitala.

Jak poinformował brygadier Paweł Poliwoda z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, do zdarzenia doszło z soboty na niedzielę w miejscowości Barut. O godzinie 2:25 do dyżurnego strażaków wpłynęło zgłoszenie, że starszy mężczyzna wpadł do studni i nie jest w stanie samodzielnie się wydostać. Na miejsce oprócz strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Strzelce Opolskie, Ochotniczej Straży Pożarnej Barut i OSP Jemielnica przyjechali ratownicy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej numer 1 Opole.