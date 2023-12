"Morsował" na Babiej Górze, cztery godziny walczyli o jego życie

14 grudnia, Babia Góra w Beskidzie Żywieckim. Warunki turystyczne? W tym dniu, jak opisują ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR był drugi stopień zagrożenia lawinowego. Na szczycie padał śnieg, a niżej marznący deszcz. Mocno wiało, a widoczność ograniczona była do kilku metrów.

Cztery godziny walki o życie turysty. Ogrzewali go własnymi ciałami

W tym czasie z Markowych Szczawin, położonych poniżej Babiej Góry, wyruszył ratownik z noszami SKED oraz ekwipunkiem wykorzystywanym do transportu osób w hipotermii.

O 16.10 rozpoczął się transport turysty na noszach przez Przełęcz Brona. "Z przełęczy został opuszczony technikami linowymi do tzw. Biwaku Zapałowicza. Następnie przetransportowano go skuterem z przyczepą na Markowe Szczawiny i dalej karetką GOPR do Zawoi Markowej, gdzie o godz. 17:30 został przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego" - czytamy na stronie GOPR.