Przez dwie godziny słyszeli pod Babią Górą szczekanie psa

Zaznaczyli w poście, że pies w Babiogórskim Parku Narodowym to rzadkość. "Zgodnie z przepisami obowiązuje zakaz wprowadzania czworonogów na teren Parku".

„Byliśmy rano na ćwiczeniach w partiach szczytowych Babiej Góry. Usłyszeliśmy szczekanie, ale z uwagi na porywisty wiatr, nie za bardzo było wiadomo skąd dobiega głos. Nie dawało nam to spokoju, po skończonych zajęciach za zgodą Naczelnika ruszyliśmy w teren” - opisuje ratownik, który był na miejscu.

Pies został odnaleziony w rejonie Perci Akademików i sprowadzony w bezpieczne miejsce. Ratownicy przekazali go Leśniczemu BPN w Zawoi. Dzisiaj czworonoga zbadał weterynarz.

Goprowcy apelowali o kontakt od osób, którzy mogliby pomóc w dotarciu do opiekuna psa. Dzisiaj poinformowali, że zwierzę zostało oddane pod opiekę gminie Zawoja.

Był bardzo skołtuniony i prawdopodobnie ma rodzeństwo

- To młody pies. Jest w miarę dobrym stanie. Przechodzi teraz zabiegi pielęgnacyjne u weterynarza. Był bardzo skołtuniony - mówi Karolina Listwan-Franczak, zastępczyni wójta Zawoi.

Jeśli po psa nikt się nie zgłosi, Zawoja przekaże go do schroniska w Nowym targu, z którym ma umowę na przyjmowanie bezdomnych zwierząt.

Zastępczyni wójta mówi, że to pierwszy przypadek, by pies dotarł tak wysoko w góry. - Prawdopodobnie poszedł jakimś śladem. Gdyby turysta wszedł z nim na szlak, wychwyciłaby go straż parku - mówi Listwan-Franczak.