Uchodźcy nocują na Jasnej Górze. To kobiety z dziećmi, które nie mają dokąd pójść

Paulini z Jasnej Góry są w stałym kontakcie z duchownymi w Ukrainie i uciekającymi stamtąd mieszkańcami. - Cały czas mamy telefony z Ukrainy, opowiadają nam na przykład, że gdzieś pod mostem w Zaporożu czeka kobieta z piątką dzieci, a kierowca boi się wjechać na most, ponieważ jest zaminowany. Jeżeli kobieta chce przeżyć, musi przejść przez rzekę z małymi dziećmi na rękach. To jest straszne - opowiada kustosz.

Już ponad 70 uchodźców z Ukrainy znalazło schronienie na Jasnej Górze w Częstochowie. Ta liczba stale rośnie. Jak powiedział kustosz sanktuarium o. Waldemar Pastusiak, do Domu Pielgrzyma i do tak zwanych hali noclegowych (sąsiednie budynki, wykorzystywane w okresie letnim przez pieszych pielgrzymów przybywających do Częstochowy) przyjmowani są ci uchodźcy, którzy nie mieli dokąd pójść i są bez środków do życia. To głównie kobiety z dziećmi.