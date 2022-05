Archidiecezja ws. księdza Galusa z Czatachowy: jego rozgrzeszenie jest nieważne, a sakramenty niegodziwe. Groźba ekskomuniki

§ 1. Suspensa, która może być stosowana jedynie do duchownych, zabrania: wszystkich lub tylko niektórych aktów władzy święceń; wszystkich lub tylko niektórych aktów władzy rządzenia; wykonywania wszystkich lub niektórych uprawnień lub zadań związanych z urzędem. § 2. Ustawa lub nakaz mogą postanawiać, że po wyroku skazującym lub deklarującym suspendowany nie może ważnie wykonywać aktów rządzenia. § 3. Zakaz nigdy nie dotyczy: urzędów lub władzy rządzenia, które nie podlegają władzy przełożonego ustanawiającego karę; prawa do mieszkania, jeśli przestępca posiada je z racji urzędu; prawa do zarządzania dobrami, które ewentualnie należą do urzędu zajmowanego przez suspendowanego, jeśli kara wiąże mocą samego prawa. § 4. Suspensa zabraniającą pobierania dochodów, stypendium, pensji czy innych podobnych, zawiera w sobie obowiązek zwrócenia wszystkiego, co zostało bezprawnie przyjęte, nawet w dobrej wierze.