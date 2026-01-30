Odpowie za pobicie babci. "Za pomocą krzesła uderzył ją w głowę, zabrał jej 50 złotych"

Zaatakował własną babcię w jej mieszkaniu .mp4 Źródło: Śląska policja

We wtorek rano w jednym z mieszkań w Aleksandrii Pierwszej doszło do brutalnego ataku na 76‑letnią kobietę. O zdarzeniu policję poinformował znajomy seniorki, który przyszedł do niej z wizytą. Po wejściu do mieszkania zauważył kobietę leżącą w łóżku z widocznymi obrażeniami głowy. Mężczyzna podejrzewał, że seniorka została pobita, dlatego natychmiast wezwał pogotowie ratunkowe i policję.

Policjanci ustalili, że za dotkliwe pobicie 76-latki może odpowiadać jej 31-letni wnuczek. Został zatrzymany tego samego dnia w Konopiskach.

Policja: krzesłem uderzył w głowę

"31-latek trafił do policyjnego aresztu. Śledczy pracujący nad tą sprawą ustalili, że 31-latek przyszedł do swojej babci, poprosił o śniadanie, a potem zaatakował ją i pobił. Następnie za pomocą krzesła uderzył ją w głowę, zabrał jej 50 złotych i oddalił się z mieszkania. Na szczęście w porę do jej domu wszedł znajomy seniorki, który od razu zareagował i wezwał pomoc" - informuje w komunikacie śląska policja.

Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad babcią i usiłowanie jej zabójstwa. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 31-latka. Mężczyźnie grozi kara dożywocia.

