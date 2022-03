Agnieszka z Częstochowy zmarła w szpitalu po obumarciu bliźniaczej ciąży. Wykluczono chorobę Creutzfeldta-Jakoba

37 -letnia Agnieszka była w 12. tygodniu bliźniaczej ciąży , gdy trafiła do szpitala wojewódzkiego w Częstochowie. Miała już trójkę dzieci, spodziewała się dwóch synów. Była hospitalizowana nieprzerwanie przez ponad miesiąc. Najpierw straciła ciążę, a po przewiezieniu do szpitala w Blachowni zmarła. Po doniesieniach medialnych, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu oraz nieumyślne spowodowanie jej śmierci.

"Wyniki nie są jednoznaczne. Prokurator postanowił o powołaniu zespołu biegłych lekarzy"

Instytut we Francji wykluczył chorobę Creutzfeldta-Jakoba

Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny, choroba Creutzfeldta-Jakoba występuje rzadko, najczęściej u osób między 50. a 70. rokiem życia. Nie do końca wiadomo, co jest jej przyczyną. Atakuje ośrodkowy układ nerwowy. Objawia się najczęściej zaburzeniami neurologicznymi: zaburzeniami snu, zmianami osobowości, osłabieniem, drgawkami, utratą wzroku, utratą zdolności używania mowy i pisma lub rozumienia, a także postępującą demencją. Do dzisiaj nie opracowano skutecznej metody leczenia.

- Materiał biologiczny, pobrany od 37-latki został wysłany do instytutu we Francji, który jako jedyny w Europie bada próbki pod kątem tej choroby. Opinia, która nadeszła kilka dni temu, jednoznacznie wyklucza tę chorobę - mówi Agnieszka Wichary.

Po terminacji ciąży u pacjentki wykryto koronawirusa

21 grudnia pani Agnieszka znowu tam trafiła i tym razem pozostała do 23 stycznia. 23 grudnia doszło do obumarcia pierwszego płodu, 29 grudnia obumarł drugi chłopiec. Ciąża została zakończona 31 grudnia. Pacjentka nie została wypisana do domu, przeniesiono ją na oddział neurologiczny. 23 stycznia 2021 stwierdzono u niej zakażenie koronawirusem (testy wykonane na początku hospitalizacji były ujemne). Dzień później została przetransportowana do szpitala w podczęstochowskiej Blachowni, który wówczas był placówką covidową. - Jak mówiła nam rzeczniczka tej lecznicy Marta Bełza, 37-latka była w stanie krytycznym. 25 stycznia zmarła.