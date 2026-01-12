Ciężarówka uszkodziła bramki na A4. Wyrwana kabina i rozsypany ładunek

Żernica. Ciężarówka wjechała w bramki punktu poboru opłat na A4

Do zdarzenia doszło w niedzielę około północy na autostradzie A4 na bramkach punktu poboru opłat w Żernicy w powiecie gliwickim.

"Kierujący pojazdem marki DAF z naczepą, 52-letni mężczyzna, poruszając się prawym skrajnym pasem ruchu, nie zachował należytej ostrożności, w wyniku czego uderzył w barierki budynku rejonu poboru opłat" - podała Komenda Miejska Policji w Gliwicach.

Ciężarówka wjechała w bramki punktu poboru opłat na A4 Źródło: KMP w Gliwicach

Policja dodała w komunikacie, że "siła uderzenia spowodowała przesunięcie i rozsypanie ładunku na jezdni oraz wyrwanie kabiny, która przewróciła się na bok".

Ciężarówka wjechała w bramki punktu poboru opłat na A4 Źródło: KMP w Gliwicach

Kierujący był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Został ukarany mandatem karnym.

