22-latka złamała dwa zakazy, lista jej przewinień jest znacznie dłuższa
Policjanci z Jastrzębia-Zdroju zatrzymali na ulicy Witczaka 22-latkę, która ma już dwa zakazy prowadzenia pojazdów. Wydano je w 2025 roku w odstępie dwóch miesięcy.
Okazało się jednak, że mieszkanka Jastrzębia miała na sumieniu o wiele więcej. We wrześniu użyła tablic rejestracyjnych przypisanych do innego pojazdu, a dwa dni później ukradła dwie tablice.
To jeszcze nie wszystko. Kryminalni zebrali dowody, które wskazują na to, że w lipcu 22-latka pobiła inną kobietę w Jastrzębiu.
"Według ustaleń śledczych szarpała ją, kopała, biła rękami po całym ciele oraz uderzyła ją w głowę szklaną butelką, powodując obrażenia ciała"- poinformowała w komunikacie Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju.
Mieszkanka Jastrzębia-Zdroju trafiła do aresztu
22-latkę doprowadzono do sądu. Ten przychylił się do wniosku o trzymiesięczny areszt. Wcześniej kobieta była objęta dozorem policji. Jak poinformowała jastrzębska komenda, za zarzucane jej przestępstwa grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.