Katowice 22-latka złamała dwa zakazy, lista jej przewinień jest znacznie dłuższa Oprac. Mateusz Czajka |

Jastrzębie-Zdrój Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Śląska Policja

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Policjanci z Jastrzębia-Zdroju zatrzymali na ulicy Witczaka 22-latkę, która ma już dwa zakazy prowadzenia pojazdów. Wydano je w 2025 roku w odstępie dwóch miesięcy.

Okazało się jednak, że mieszkanka Jastrzębia miała na sumieniu o wiele więcej. We wrześniu użyła tablic rejestracyjnych przypisanych do innego pojazdu, a dwa dni później ukradła dwie tablice.

22-latka trafiła do aresztu Źródło zdjęcia: Śląska Policja

To jeszcze nie wszystko. Kryminalni zebrali dowody, które wskazują na to, że w lipcu 22-latka pobiła inną kobietę w Jastrzębiu.

"Według ustaleń śledczych szarpała ją, kopała, biła rękami po całym ciele oraz uderzyła ją w głowę szklaną butelką, powodując obrażenia ciała"- poinformowała w komunikacie Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Mieszkanka Jastrzębia-Zdroju trafiła do aresztu

22-latkę doprowadzono do sądu. Ten przychylił się do wniosku o trzymiesięczny areszt. Wcześniej kobieta była objęta dozorem policji. Jak poinformowała jastrzębska komenda, za zarzucane jej przestępstwa grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Źródło: Google Maps