14 osób z zarzutami po katastrofie w kopalni Pniówek. Zginęło tam 16 górników

- Wobec 10 kolejnych osób sformułowano postanowienia o przedstawieniu zarzutów poświadczenia nieprawdy w dokumentacji. Nie są to zarzuty związane stricte z tą katastrofą - powiedziała w środę prok. Karina Spruś z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

W grudniu zarzuty dla czterech osób

Na początku grudnia gliwicka prokuratura poinformowała o zarzutach przedstawionych czterem pierwszym pracownikom, zatrudnionym w Pniówku jako metaniarze-pomiarowcy. Chodzi o poświadczanie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej pomiarów stężeń metanu od stycznia 2022 r. do dnia tragicznego wypadku w kwietniu 2022 r. W ocenie prokuratury nie ma podstaw do przyjęcia, że ich zachowanie miało bezpośredni wpływ na zaistnienie katastrofy i jej skutki. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, śledczy nie zdradzają ich treści. Może im grozić kara od 6 miesięcy do 5 lat więzienia.