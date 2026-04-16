14-latek zabrał 13-latkę na wycieczkę motocyklem. Doszło do wypadku

Jastrzębie-Zdrój. 14-latek wziął bez wiedzy rodziców motocykl i wybrał się z koleżanką na przejażdżkę

Do wypadku doszło w środę przed godziną 21 w dzielnicy Bzie w Jastrzębiu-Zdroju. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 14-letni kierujący motocyklem marki Yamaha, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na pobocze.

Podróż zakończyła się na polu uprawnym. Do szpitala przewieziono 13-letnią pasażerkę. Ma urazy ręki i nogi.

Wziął motocykl bez zgody rodziców

"Nastolatek bez zgody rodziców zabrał z garażu motocykl i razem z koleżanką postanowili się przejechać" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Policjanci ustalają dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia.

"O zachowaniu nieletniego zostanie powiadomiony sąd rodzinny" – informuje policja.

Minimalny wiek to 24 lata, z jednym wyjątkiem

Przypomina też, że 14-latek nie mógł posiadać uprawnień na kierowanie motocyklem o pojemności 660 cm3. Przepisy określają minimalny wiek do kierowania tego typu pojazdami na 24 lata.

Wyjątkiem są osoby, które przez co najmniej dwa lata posiadają uprawnienia kategorii A2. Wówczas mogą starać się o kategorię A już w wieku 20 lat.

