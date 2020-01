"Kondolencje i solidarność" po katastrofie boeinga

Moje najgłębsze kondolencje dla wszystkich, którzy stracili swoich ukochanych w katastrofie ukraińskiego samolotu - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Papież Franciszek "prosi o Boże błogosławieństwo siły i pokoju" dla dotkniętych przez tragedię. Kondolencje złożyli przedstawiciele polskich władz, a także między innymi prezydent Rosji Władimir Putin. Boeing 737 rozbił się w środę rano tuż po starcie z lotniska w Teheranie. Zginęło 176 osób, wszyscy obecni na pokładzie.

"Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o ponad 160 ofiarach śmiertelnych katastrofy lotniczej samolotu ukraińskich linii lotniczych, lecącego z Teheranu do Kijowa. Jednoczę się w bólu i cierpieniu z rodzinami wszystkich ofiar. Niech Bóg da im wieczne odpoczywanie" - napisał prezydent Andrzej Duda w depeszy kondolencyjnej, opublikowanej na stronie Kancelarii Prezydenta RP.

Premier Mateusz Morawiecki zamieścił wpis na Twitterze w językach polskim i angielskim.

"Rodzinom wszystkich ofiar tragicznej katastrofy lotniczej w Teheranie składam wyrazy ogromnego współczucia. Jesteśmy myślami szczególnie blisko z Irańczykami, Kanadyjczykami, Ukraińcami, Niemcami, Brytyjczykami, Szwedami i Afgańczykami, którzy stracili przyjaciół i bliskich" - przekazał szef polskiego rządu.



Kondolencje złożyła również marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

"W imieniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej składam wyrazy głębokiego współczucia rodzinom i bliskim ofiar katastrofy samolotu ukraińskich linii lotniczych w Teheranie" – napisała Witek na Twitterze.

Wyrazy współczucia z Brukseli

- Moje najgłębsze kondolencje dla wszystkich, którzy stracili swoich ukochanych w katastrofie ukraińskiego samolotu dziś rano. W tej chwili eksperci do spraw bezpieczeństwa lotnictwa badają przyczynę katastrofy, starając się wyjaśnić przyczyny tej strasznej tragedii - powiedziała w środę Ursula von der Leyen w Brukseli.

Wyrazy współczucia złożyła także przewodnicząca Rady Europy Marija Pejczinović Burić.

"W liście do prezydenta Zełenskiego sekretarz generalna Marija Pejczinovic Burić składa kondolencje rodzinom ofiar katastrofy ukraińskiego samolotu i wyraża solidarność z narodem ukraińskim w imieniu Rady Europy" - przekazał jej rzecznik Daniel Holtgen.



Papież modli się za ofiary

Kondolencje władzom Ukrainy złożył papież Franciszek. Depeszę w jego imieniu wystosował watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin.

W ogłoszonym przez Watykan telegramie wysłanym do Kijowa kardynał Parolin napisał, że papież z "głębokim smutkiem" przyjął wiadomość o katastrofie samolotu, modli się za ofiary i składa kondolencje rodzinom oraz przyjaciołom tych, którzy zginęli.

"Dla wszystkich dotkniętych przez tę tragedię Jego Świątobliwość prosi o Boże błogosławieństwo siły i pokoju"- dodał kardynał Parolin.

Katastrofa ukraińskiego samolotu pod Teheranem Fot. Abedin Taherkenareh/EPA/PAP

Irańskie media: czarne skrzynki odnalezione, Teheran nie wyda ich Boeingowi Samolot, który... czytaj dalej » "W tych trudnych godzinach żałoby wyrażam tą drogą szczere kondolencje i wyrazy współczucia bliskim ofiar w imieniu narodu Węgier i własnym" – napisał w depeszy kondolencyjnej do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego prezydent Węgier Janos Ader.

Podkreślił, że z "głębokim żalem i smutkiem przyjął wiadomość o katastrofie pod Teheranem, w której zginęli wszyscy pasażerowie i członkowie załogi".

Kondolencje do Zełenskiego, a także do przywódcy irańskiego Hasana Rowhaniego skierował także prezydent Rosji Władimir Putin.

Jak poinformowały służby prasowe Kremla, Putin wyraził "szczere kondolencje w związku z tragicznymi skutkami katastrofy".

Rosyjski prezydent przekazał słowa współczucia i wsparcia bliskim osób, które zginęły w katastrofie. "Rosja podziela smutek tych, którzy stracili swoich bliskich, życząc im odporności i męstwa" - podkreślił Putin w depeszy kondolencyjnej do Rowhaniego, cytowanej przez agencję TASS.

Nikt nie przeżył

Samolot, lecący w środę rano z Teheranu do Kijowa, rozbił się chwilę po starcie z lotniska w Teheranie. Na pokładzie maszyny znajdowało się 176 osób. Nikt nie przeżył katastrofy.

Wśród ofiar tragedii są obywatele Iranu, Kanady, Szwecji, Niemiec, Ukrainy, Afganistanu i Wielkiej Brytanii.

W Kijowie, na zlecenie prezydenta Zełenskiego, powstał sztab operacyjny, powołany przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Prezydent oświadczył, że "osobiście kontroluje wszystkie działania, związane z dochodzeniem w sprawie katastrofy".

