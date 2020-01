Żałoba narodowa po katastrofie samolotu pasażerskiego w Iranie





Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił czwartek dniem żałoby narodowej po katastrofie samolotu pasażerskiego Boeing 737 ukraińskich linii lotniczych UIA w pobliżu Teheranu, do której doszło w środę i w której zginęło 176 osób. Do stolicy Iranu udała się grupa ukraińskich specjalistów, którzy mają uczestniczyć w śledztwie i badaniach przyczyny katastrofy.

Irańskie media: czarne skrzynki odnalezione, Teheran nie wyda ich Boeingowi Samolot, który... czytaj dalej » Samolot Boeing 737 Międzynarodowych Linii Lotniczych Ukrainy wykonujący rejs z Teheranu do Kijowa, rozbił się w środę rano, tuż po starcie z lotniska Imama Chomeiniego w irańskiej stolicy.

Na pokładzie maszyny było 176 osób - 82 Irańczyków, 63 Kanadyjczyków, 11 Ukraińców, 10 Szwedów, czterech Afgańczyków, trzech Niemców i trzech Brytyjczyków. Wszyscy zginęli.

Żałoba narodowa i śledztwo

W związku z katastrofą prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił czwartek dniem żałoby narodowej.

Po katastrofie ukraińskie władze wprowadziły czasowy zakaz lotów dla swoich przewoźników w przestrzeni powietrznej Iranu. Premier Ukrainy Ołeksij Honczaruk oświadczył, że jest jeszcze za wcześnie na mówienie o przyczynach tragedii.

Do Teheranu, na polecenie prezydenta Zełenskiego, udała się grupa ukraińskich specjalistów, którzy mają uczestniczyć w śledztwie i badaniach przyczyny katastrofy.

Bliscy ofiar katastrofy samolotu składają kwiaty na lotnisku w Kijowie

Zmienione oświadczenie ambasady Ukrainy

Już kilkadziesiąt minut po środowej katastrofie półoficjalne irańska agencja Fars News przekazała, że doszło do niej z powodu "niesprecyzowanej usterki technicznej". Inne media pisały o "awarii silnika". Doniesienia te zostały następnie przekazane przez ukraińską ambasadę w Teheranie.

"Kondolencje i solidarność" po katastrofie boeinga Moje najgłębsze... czytaj dalej » "Według wstępnych informacji samolot rozbił się z powodu awarii silnika", a "wersja o ataku terrorystycznym lub ataku rakietowym na razie została wykluczona" głosił poranny wpis ukraińskiej placówki w stolicy Iranu, cytowany przez agencję UNIAN.

Jak przekazały media w Kijowie (między innymi portal opiniotwórczego tygodnika "Zerkało Tyżnia" i agencja Interfax) - ambasada jakiś czas później zmieniła jednak to oświadczenie.

"Informacje w sprawie przyczyn katastrofy są ustalane przez komisję (...), wszelkie oświadczenia dotyczące przyczyn katastrofy przed wydaniem decyzji przez komisję [badającą wypadku lotnicze - przyp. red.] nie mają charakteru oficjalnego" - można było przeczytać już w środę po południu.

"Bild": Irańczycy mogli zestrzelić ukraiński samolot

Niemiecki dziennik "Bild" napisał w środę, że to irańska obrona przeciwlotnicza mogła zestrzelić w środę rano ukraiński samolot. Powoływał się przy tym na opinie ekspertów i podobieństwo do innych tego rodzaju wypadków.

"Do katastrofy doszło 4 godziny i 14 minut po ataku rakietowym Iranu na bazy wojskowe w Iraku. Jest zatem prawdopodobne, że mułłowie spodziewali się amerykańskiego kontrataku (...). Możliwe, że irańska obrona przeciwlotnicza wzięła ukraińską maszynę za nadlatujący amerykański samolot wojskowy lub rakietę i go zestrzeliła" - napisał niemiecki tabloid na stronie internetowej. Wyklucza jednocześnie, by pasażerską maszynę mogła trafić amerykańska rakieta. Dziennik uważa bowiem, że gdyby rakietę wystrzelono z amerykańskiej bazy zaraz po poderwaniu się maszyny z pasa startowego w Teheranie, nie byłaby ona w stanie w tak krótkim czasie trafić ukraińskiego boeinga.

Doniesienia o "awarii", potem zmiana we wpisie ambasady. "Priorytetem ustalenie prawdy" Po katastrofie... czytaj dalej » Podejrzenia ekspertów cytowanych przez najpoczytniejszy niemiecki dziennik wzbudza fakt, że irańskie władze bardzo szybko uznały, że przyczyną tragedii była usterka techniczna. Także irańskie media piszą o katastrofie jako o "wypadku" - napisał "Bild".

"W przypadku rozbicia się samolotu rzadko zdarza się, że od razu podaje się przyczynę. Analiza przyczyn wypadku wymaga dni, tygodni, a czasem nawet dłużej. (...) To, że w tym przypadku (irańskie) media państwowe niemal natychmiast po katastrofie zaczęły mówić o usterce technicznej, jest niewiarygodne. W tym momencie prawie nie ma żadnych informacji, nie mówiąc już o poszlakach wskazujących na defekt techniczny" - powiedział "Bildowi" Jakob Wert, ekspert do spraw lotnictwa i redaktor naczelny portalu "International Flight Network".

Wyprodukowany w 2016 roku Boeing 737-800 do ostatniej chwili się wznosił i nabierał prędkości. Nic nie wskazuje na problemy z pracą silników - stwierdza dziennik.

"Bild" zwraca również uwagę, że na częściach wraku widać charakterystyczne małe dziurki i rysy, które mogą - choć nie muszą - pochodzić z eksplozji rakiety przeciwlotniczej.

Irańska telewizja: pilot nie zgłosił problemów

Agencja Reutera, która rozmawiała z jednym z ukraińskich urzędników w Teheranie napisała, że do zmiany doszło na prośbę irańskich władz, które skontaktowały się z placówką i poprosiły przedstawicielstwo o niepowielanie informacji przekazywanych przez media.

Irańska telewizja podawała też między innymi w środę, że pilot nie zgłosił przed katastrofą żadnych problemów z maszyną.

Katastrofa lotnicza w Iranie