"Teraz świat się boi". Włoska prasa o śmierci irańskiego generała





»

Pojawił się "koszmar nowej wojny" - pisze włoski dziennik "La Repubblica" o dokonanym przez siły USA ataku na Kasema Sulejmaniego. Według prasy, jego konsekwencje trudno przewidzieć. Komentator "Il Messeggero" twierdzi jednak, że śmierć irańskiego generała nie zmieni zasadniczo "reguł gry" na Bliskim Wschodzie.

"Podpisał na siebie wyrok śmierci, planując masowe ataki na personel USA" Irański generał... czytaj dalej » "Teraz świat się boi - tak włoski dziennik "La Repubblica" pisze o ataku na irańskiego generała.

Rzymska gazeta zwraca uwagę na to, że nad światem zaczęło krążyć "widmo z Sarajewa". To przywołanie klimatu z 1914 roku, gdy zamach na następcę tronu austro-węgierskiego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda doprowadził do wybuchu pierwszej wojny światowej.

Pojawił się "koszmar nowej wojny"- dodaje "La Repubblica".

"Generał Kasem Sulejmani uważał się za niezniszczalnego. Nikt nie miałby odwagi go zaatakować. Zamach na niego miałby zbyt poważne konsekwencje. Był nietykalny nie tyle jako bohater narodowy, ale jako człowiek władzy, który zawiadywał, często pozostając w cieniu, siłami irańskimi w Iraku, Syrii i Libanie. Wyeliminowanie go byłoby prowokacją, miałoby poważne konsekwencje" - podkreśla komentator dziennika. "Mimo to Donald Trump postanowił go zgładzić" - zaznacza.

Publicysta kładzie nacisk na różnice między wydarzeniami w Iraku w piątek i w Sarajewie 106 lat temu: arcyksięcia zabił ktoś nieznany, podczas gdy "rozkaz zabicia w Bagdadzie wydała działająca gwałtownie głowa państwa".

"Trump kocha spektakularne gesty. Czy nie liczy się z konsekwencjami?" - pyta autor komentarza.

Wyraża opinię, że zamach na irańskiego generała "rozpęta z dużą dozą prawdopodobieństwa falę terroryzmu w różnych częściach świata przeciwko reprezentantom Stanów Zjednoczonych, wojskowym i cywilnym".

"Ale w politycznej światowej panoramie, przynajmniej w tej chwili, wydaje się, że nie ma warunków dla otwartego konfliktu między Iranem ajatollahów i Ameryką, superpotęgą atomową"- zastrzega.

"Corriere della Sera": następnym krokiem może być wojna

"Kryminalistów czeka surowa zemsta". Iran odpowie "w odpowiednim czasie i miejscu" Iran pomści... czytaj dalej » O groźnych dla świata scenariuszach pisze "Corriere della Sera", wymieniając wśród nich blokadę przesyłania ropy naftowej, zamachy na amerykańskie bazy. Następnym krokiem - dodaje - może być wojna.

Iran, jak ocenia największa włoska gazeta, może zacząć działać natychmiast albo za miesiąc. "Zawsze woli asymetryczną konfrontację, bo to redukuje przewagę historycznego wroga: USA" - stwierdza.

Atak nie zmieni zasadniczo "reguł gry"

O "wichrach wojny" między Iranem a USA pisze też "Il Messeggero", dodając, że w niemal całym narodzie irańskim zapanowała nienawiść i żądza zemsty po śmierci "bohatera narodowego".

Jednak komentator tej gazety twierdzi, że zabicie Sulejmaniego nie zmieni zasadniczo "reguł gry" na Bliskim Wschodzie, czego wielu się obawia.

"O krok od wojny z Iranem"

"La Stampa" ocenia, że "Trump jest o krok od wojny z Iranem". Według dziennika, eliminacja generała wyniknęła z woli prezydenta USA, by ograniczyć irańską potęgę militarną na Bliskim Wschodzie.

Przypomina, że od początku swojej kadencji amerykański prezydent dążył do tego, by zmniejszyć rolę strategiczną Iranu, która wzrosła za administracji Baracka Obamy.

