"Europa i USA muszą utrzymać jedność w obliczu politycznego trzęsienia ziemi"

"Dalszej eskalacji trzeba uniknąć za wszelką cenę" - podkreślił szef Rady Europejskiej Charles Michel. Jego poprzednik, były polski premier Donald Tusk zaapelował o "utrzymanie transatlantyckiej jedności w obliczu nadciągającego politycznego trzęsienia ziemi". Kolejni politycy reagują na śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego, który zginął w amerykańskim ataku w Bagdadzie.

"Podpalenie lontu, który uruchomi niszczycielską wojnę w Iraku i na świecie"



>>>Irańskie reakcje na atak

>>>Irackie reakcje na atak

Szef Rady Europejskiej o "cyklu przemocy"

"Cykl przemocy, prowokacji i akcji odwetowych, którego świadkami w Iraku jesteśmy od kilku tygodni, musi się zatrzymać" - napisał w oświadczeniu szef Rady Europejskiej Charles Michel. "Dalszej eskalacji trzeba uniknąć za wszelką cenę" - dodał. Podkreślił, że Irak "pozostaje bardzo chwiejnym krajem", gdzie "zbyt wiele broni i zbyt wiele milicji spowalnia proces powrotu obywateli do normalnego, codziennego życia". Przestrzegł przed możliwością "wybuchu przemocy w całym regionie i wzmocnienia ciemnych sił terroryzmu".



Tusk: Polska powinna bronić jedności transatlantyckiej

Sytuację po śmierci irańskiego generała skomentował też poprzednik Michela, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk.

"Europa i USA muszą za wszelką cenę utrzymać transatlantycką jedność w obliczu nadciągającego politycznego trzęsienia ziemi - niezależnie od faktu, że decyzje prezydenta Trumpa prowokują globalne ryzyka, a jego intencje nie są jasne. Polska powinna aktywnie bronić tej jedności" - napisał na Twitterze były polski premier.



NATO "monitoruje sytuację"

NATO "bardzo uważnie monitoruje sytuację w regionie" po śmierci irańskiego generała Kasema Sulejmaniego w wyniku ataku USA w Bagdadzie - poinformował w piątek rzecznik organizacji Dylan White.

Sojusz Północnoatlantycki utrzymuje ograniczoną obecność na terytorium Iraku. Żołnierze krajów NATO prowadzą szkolenia tamtejszych sił, by zapobiec powrotowi Państwa Islamskiego.

Jeden z najpotężniejszych irańskich generałów zginął w ataku USA. Wyznaczony następca Dowódca elitarnej...

Podczas szczytu w Brukseli w 2018 r. wszystkie państwa sojusznicze NATO wyraziły zaniepokojenie "destabilizującymi działaniami Iranu" w regionie Bliskiego Wschodu, "w tym wsparciem Iranu dla różnych uzbrojonych podmiotów niepaństwowych".



Temat Iranu był też dyskutowany podczas spotkania ministrów obrony państw NATO w czerwcu 2019 r., zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa w cieśninie Ormuz. Teheranowi przypisuje się ubiegłoroczne ataki na statki w tym przejściu, a także inne działania destabilizujące w regionie, jak ataki na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej.



USA starały się przekonać państwa Sojuszu do wspólnej misji w cieśninie Ormuz, ale nie udało się to m.in. ze względu na sprzeciw Niemiec wobec takiej koncepcji, które obawiały się uwikłania w konflikt z Iranem. UE i USA różnią się w polityce wobec Teheranu, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie nuklearne.

"Dalszy konflikt nie leży w naszym interesie"

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Dominic Raab stwierdził, że Londyn zawsze zdawał sobie sprawę z tego, że siły Al-Kuds, którymi dowodził Sulejmani, stanowią poważne zagrożenie. "Po jego śmierci wzywamy wszystkie strony do deeskalacji. Dalszy konflikt nie leży w naszym interesie" - napisał minister w oświadczeniu. Wielka Brytania zwiększyła swoje bezpieczeństwo i gotowość w bazach wojskowych na Bliskim Wschodzie - podało w piątek Sky News bez cytowania źródeł.

Teheran zapowiada "surową zemstę". Trump: Iran nigdy nie wygrał wojny

Jak poinformował w piątek sekretarz stanu Mike Pompeo, Waszyngton zobowiązuje się do "deeskalacji" po amerykańskim nalocie w Bagdadzie. Pompeo napisał na Twitterze, że rozmawiał z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Dominikiem Raabem i chińskim dyplomatą Yangiem Jiechi na temat amerykańskiej decyzji o wyeliminowaniu Sulejmaniego.

Rosyjskie MSZ oceniło, że zabicie Sulejmaniego zwiększy napięcia na Bliskim Wschodzie. Chiński resort dyplomacji wezwał strony do zachowania powściągliwości i spokoju.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu w związku z zabójstwem generała postanowił skrócić swoją wizytę w Atenach - przekazała agencja Reutera. Netanjahu odwiedził Ateny w związku z podpisaną w czwartek przez Grecję, Cypr i Izrael umową w sprawie budowy rurociągu podmorskiego do transportu gazu z szybko rozwijających się złóż we wschodniej części Morza Śródziemnego do Unii Europejskiej.

Netanjahu powiedział w piątek, że USA miały prawo się bronić, zabijając Sujemaniego. "Tak samo jak Izrael ma prawo do samoobrony, tak Stany Zjednoczone mają takie samo prawo" - stwierdził Netanjahu w oświadczeniu wydanym przez jego gabinet. "Kasem Sulejmani jest odpowiedzialny za śmierć amerykańskich obywateli i wielu innych niewinnych ludzi. Planował więcej takich ataków" - stwierdził premier Izraela.

Netanjahu wypowiedział się też w tej sprawie na lotnisku w Grecji. - Prezydent Trump zasługuje na wszelkie uznanie za szybkie i zdecydowanie działanie. Izrael stoi po stronie Stanów Zjednoczonych w ich sprawiedliwej walce o pokój, bezpieczeństwo i samoobronę - powiedział.

Hezbollah zapowiada zemstę

Przywódca libańskiego ruchu Hezbollah, Hasan Nasrallah oświadczył w piątek, że pomszczenie śmierci Kasema Sulejmaniego jest "odpowiedzialnością i zadaniem wszystkich bojowników ruchu oporu na całym świecie". Nasrallah nazywa ruchem oporu swoją formację i jej sojuszników w innych krajach - wyjaśnia AFP. Hezbollah będzie nadal "szedł drogą generała Sulejmaniego" - zapowiedział Nasrallah.

Hezbollah jest zarówno zbrojną organizacją, jak i proirańską, szyicką partią polityczną należącą do rządzącej w Libanie koalicji. W 2000 roku zmusił on Izrael do wycofania się z południa kraju i nadal przedstawia się swym wyborcom jako "pierwsza linia obrony" Libanu, pozostaje też klientem Iranu, który go dofinansowuje, szkoli i dostarcza mu broni. Do powstania Hezbollahu przyczyniła się wojna w Libanie, na którą ajatollah Ruhollah Musawi Chomeini w 1982 roku wysłał siły Al-Kuds, by wesprzeć szyickie milicje.

Sprawę skomentował też Bassem Naim, rzecznik palestyńskiej organizacji Hamas. Napisał na swoim profilu na Twitterze, że zabójstwo Sulejmaniego "otwiera drzwi regionu na wszystkie możliwości, poza spokojem i stabilnością". "USA ponosi za to odpowiedzialność" - dodał.

Apele ambasad

"Z powodu zwiększonego napięcia w Iraku i regionie, ambasada USA wzywa obywateli amerykańskich do natychmiastowego opuszczenia Iraku. Obywatele amerykańscy powinni w miarę możliwości odlatywać z Iraku liniami lotniczymi, a w przypadku ich braku, do innych krajów drogą lądową" - napisała amerykańska placówka dyplomatyczna w Bagdadzie w oświadczeniu.



Ambasada Francji w Teheranie wezwała do unikania zgromadzeń. "Ogłoszono trzy dni żałoby po śmierci Sulejmaniego. W tym kontekście zalecamy obywatelom francuskim, aby trzymali się z dala od wszelkich zgromadzeń i zachowywali się z rozwagą i dyskrecją oraz powstrzymywali się od robienia zdjęć w przestrzeni publicznej" - napisali dyplomaci na Twitterze.

Śmierć generała

>>>Kim był Sulejmani?

Sulejmani, dowódca elitarnych irańskich sił Al-Kuds, został zabity w czwartek późnym wieczorem w Bagdadzie w ostrzale rakietowym sił USA.

Ataku dokonano z użyciem śmigłowców bojowych lub dronów. Zginęło łącznie osiem osób, a dziewięć zostało rannych.

Źródło: PAP/EPA/IRANIAN SUPREME LEADER'S OFFICE HANDOUT W ataku na konwój w Bagdadzie zginął generał Kasem Sulejmani