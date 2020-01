Służby prasowe Unii Europejskiej poinformowały, że szef unijnej dyplomacji Josep Borrell rozmawiał telefonicznie o potrzebie deeskalacji konfliktu w regionie Zatoki Perskiej z ministrem spraw zagranicznych Iranu Mohammadem Dżawadem Zarifem. - Irak nie może pogrążyć się w chaosie - powiedziała z kolei niemiecka minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer po konsultacjach z Angelą Merkel.

Josep Borrell rozmawiał z Mohammadem Dżawadem Zarifem o sytuacji w Iranie i Iraku, po tym jak w amerykańskim ataku rakietowym na międzynarodowe lotnisko w Bagdadzie zginął dowódca elitarnej irańskiej jednostki Al-Kuds, generał Kasem Sulejmani oraz jeden z dowódców proirańskiej milicji w Iraku Abu Mahdi al-Muhandis.

CZYTAJ WIĘCEJ O ATAKU, W KTÓRYM ZGINĄŁ SULEJMANI >>>

KIM BYŁ KASEM SULEJMANI >>>

Borrell zadeklarował poparcie dla działań na rzecz deeskalacji konfliktu w regionie Zatoki Perskiej i międzynarodowego porozumienia w sprawie irańskiego programu atomowego z 2015 roku, z którego w 2018 roku wycofały się Stany Zjednoczone.

Donald Trump: wybraliśmy 52 cele. Jeżeli Iran zaatakuje Amerykanów, uderzymy Jeśli Iran... czytaj dalej » Zdaniem szefa unijnej dyplomacji realizacja tego porozumienia, zainicjowanego przez Unię Europejską, stwarza szansę utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w regionie. Zapewnił on także irańskiego ministra spraw zagranicznych, że Unia Europejska będzie nadal pełniła rolę mediatora.

"Każda prowokacja może prowadzić do niekontrolowanej spirali przemocy"

Mimo wzrostu napięcia po zabiciu w Bagdadzie Sulejmaniego, rząd Niemiec zamierza kontynuować walkę z tzw. Państwem Islamskim (IS) w Iraku - oświadczyła z kolei w sobotę wieczorem minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer.

- Irak nie może pogrążyć się w chaosie i znaleźć pod kontrolą ekstremistów - powiedziała Kramp-Karrenbauer po zakończeniu telefonicznej konsultacji ws. sytuacji w Iraku kanclerz Angeli Merkel z ministrami obrony, spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych.

Podkreśliła, że Niemcy wspólnie ze swymi partnerami nadal będą walczyć z IS w Iraku, przyczyniając się w ten sposób do stabilizacji w regionie. W Iraku stacjonuje około 120 niemieckich żołnierzy.

Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas uważa, że w obecnej sytuacji należy przede wszystkim zapobiec wojennej eskalacji, utrzymać integralność Iraku i nie dopuścić, by tzw. Państwo Islamskie odzyskało utracone tereny w tym kraju. W wywiadzie dla "Bild am Sonntag" zapowiedział, że w najbliższych dniach Niemcy podejmą wszelkie możliwe działania, w tym bezpośrednie rozmowy z Iranem, by po zabiciu irańskiego generała Kasema Sulejmaniego nie doszło do dalszej eskalacji napięcia.

- Wszyscy muszą mieć świadomość, że każda prowokacja może prowadzić do niekontrolowanej spirali przemocy, z trudnymi do przewidzenia konsekwencjami dla całego regionu, a także Europy - powiedział Heiko Maas.

Źródło: PAP/EPA/IRANIAN SUPREME LEADER'S OFFICE HANDOUT Irańczycy zapowiadają odwet za zabójstwo Kasema Sulejmaniego

Śmierć generała

Ataki rakietowe w pobliżu bazy i ambasady USA w Iraku Rakiety spadły w... czytaj dalej » Dowódca elitarnej jednostki Al-Kuds generał Kasem Sulejmani oraz jeden z dowódców proirańskiej milicji w Iraku Abu Mahdi al-Muhandis zginęli w nocy z czwartku na piątek na międzynarodowym lotnisku w Bagdadzie. Władze USA potwierdziły dokonanie tego ataku.

W reakcji lider drugiej co do wielkości frakcji w parlamencie Iraku al-Fatah i zarazem dowódca największej milicji szyickiej Hadi al-Amiri wezwał w piątek wszystkie irackie ugrupowania do zjednoczenia się i wyrzucenia z kraju sił USA.

Najważniejszy przywódca duchowy Iraku, wielki ajatollah Ali al-Sistani, potępił zabicie Sulejmaniego i Muhandisa, ale wezwał Irakijczyków do zachowania spokoju. Premier Iraku Adil Abd al-Mahdi nazwał wcześniej zabicie Sulejmaniego i Muhandisa "kolosalnym pogwałceniem suwerenności Iraku", które "uruchomi niszczycielską wojnę w Iraku, regionie i na świecie".

Źródło: PAP / Maciej Zieliński , Adam Ziemienowicz Potencjał militarny krajów Bliskiego Wschodu