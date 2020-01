Irański generał Kasem Sulejmani planował atak na amerykańskie obiekty na Bliskim Wschodzie, w których zginąć miały setki Amerykanów - twierdzi specjalny przedstawiciel USA ds. Iranu Brian Hook. Republikański senator Marco Rubio oświadczył z kolei, że dowódca elitarnej jednostki Al-Kuds zamierzał przeprowadzić zamach stanu w Iraku na polecenie duchowo-politycznego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego.

CZYTAJ WIĘCEJ O ATAKU, W KTÓRYM ZGINĄŁ SULEJMANI >>>

Jak twierdzi specjalny przedstawiciel USA ds. Iranu Brian Hook, irański generał Kasem Sulejmani planował rychły atak na amerykańskie obiekty w Iraku, Libanie, Syrii i innych krajach regionu. W rozmowie z telewizją Al Arabiya przekonywał, że w ataku miały zginąć setki Amerykanów.

Senator Marco Rubio, broniąc na Twitterze decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o zabiciu Sulejmaniego napisał, że dowódca Al-Kuds kilka ostatnich dni spędził, przygotowując ataki wymierzone w obywateli USA i ich sojuszników. Dodał, że irański generał planował także przeprowadzenie zamachu stanu w Iraku na polecenie duchowo-politycznego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia. Nie podał, skąd pochodzą te informacje.

Źródło: PAP/EPA/IRANIAN SUPREME LEADER'S OFFICE Kasem Sulejmani zginął w amerykańskim ataku

"Jeśli chodzi o śmierć generała Sulejmaniego, nie można winić nikogo prócz niego samego" - napisał na Twitterze republikański senator Lindsey Graham. On także stwierdził, że dowódca Al-Kuds "podpisał na siebie wyrok śmierci, planując masowe ataki na personel USA w Iraku i całym Bliskim Wschodzie".



When it comes to the death of General Soleimani, there is no one to blame but himself.



He effectively signed his own death warrant by planning massive attacks against U.S. personnel in Iraq and throughout the Middle East. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 3, 2020

Podobnie wypowiadał się sekretarz stanu USA Mike Pompeo. W rozmowach z Fox News i CNN nie chciał mówić o szczegółach, które zdecydowały o przeprowadzeniu ataku na Sulejmaniego. Wyjaśnił jednak, że chodziło o zakłócenie przygotowań do ataku, który byłby zagrożeniem dla Amerykanów przebywających na Bliskim Wschodzie.

Źródło: PAP/EPA/SOHAIL SHAHZAD Protesty w Pakistanie po zabójstwie irańskiego generała Kasema Sulejmaniego

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi oświadczyła z kolei, że prezydent Donald Trump nie konsultował się z Kongresem USA przed atakiem w Bagdadzie. Zdaniem demokratki władze USA "nie mogą narażać życia amerykańskiego personelu wojskowego i dyplomatów oraz innych przez angażowanie się w wyzywające i nieproporcjonalne operacje". Wezwała też administrację rządową do informowania Kongresu o kolejnych krokach. Stany Zjednoczone i świat - ostrzegła Pelosi - "nie mogą sobie pozwolić na rozwój napięć do punktu, z którego nie ma powrotu".

Śmierć irańskiego generała

Kasem Sulejmani i Abu Mahdi al-Muhandis, założyciel proirańskiej milicji irackiej Kataib Hezbollah, zostali w nocy z czwartku na piątek zabici na lotnisku w Bagdadzie w ostrzale rakietowym sił USA. Ataku dokonano z użyciem dronów. Zginęło łącznie osiem osób, a dziewięć zostało rannych.

KIM BYŁ KASEM SULEJMANI? >>>

Jak podaje Reuters, powołując się na anonimowych amerykańskich urzędników, Stany Zjednoczone wyślą na Bliski Wschód prawie 3 tysiące dodatkowych żołnierzy z 82. Dywizji Powietrznodesantowej jako odpowiedź na rosnące zagrożenia dla amerykańskich sił w regionie. Informatorzy agencji przekazali, że żołnierze dołączą do 750-osobowych sił, które zostały wysłane przez Waszyngton do Kuwejtu na początku tego tygodnia.

Źródło: PAP / Maciej Zieliński , Adam Ziemienowicz Potencjał militarny krajów Bliskiego Wschodu