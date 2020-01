Były wiceprezydent USA Joe Biden, faworyt do uzyskania prezydenckiej nominacji wyborczej demokratów, ocenił, że atakiem na dowódcę elitarnej irańskiej jednostki Al Kuds generała Kasema Sulejmaniego Donald Trump "wrzucił laskę dynamitu do beczki prochu". Decyzji amerykańskiego prezydenta bronią republikanie.

Jeden z najpotężniejszych irańskich generałów zginął w amerykańskim ataku Dowódca elitarnej... czytaj dalej » Poparcie dla Donalda Trumpa wyraził senator Lindsey Graham z Partii Republikańskiej, który stwierdził, że "cena zabijania i ranienia Amerykanów drastycznie wzrosła". Dodał, że śmierć Sulejmaniego to "znaczący cios dla irańskiego reżimu, który ma na rękach krew Amerykanów".

Senator Marco Rubio, również republikanin, ocenił, że Irańczycy "wybrali ignorowanie ostrzeżeń", gdyż wierzyli, iż Trump "był ograniczony w działaniach przez nasze wewnętrzne polityczne podziały". "Mocno przekalkulowali" - uznał.

"Stawia nas na drodze do kolejnej" wojny

Joe Biden, faworyt do uzyskania prezydenckiej nominacji wyborczej demokratów, ocenił, że atakiem na Sulejmaniego Trump "właśnie wrzucił laskę dynamitu do beczki prochu". Jego zdaniem prezydent USA jest "winien Amerykanom wyjaśnienie strategii i planu utrzymania bezpieczeństwa naszych oddziałów i personelu ambasady, naszych ludzi i interesów (...)".

Drugi w sondażach demokratów senator Bernie Sanders powiedział, że Trump "obiecywał zakończyć niekończące się wojny", a atak w Bagdadzie "stawia nas na drodze do kolejnej".

Biznesmen Andrew Yang, kolejny demokrata, który chce wystartować w wyborach prezydenckich, ocenił, że "wojna z Iranem to ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy i nie jest ona wolą Amerykanów". "Powinniśmy działać tak, by ograniczać napięcia i chronić naszych ludzi w regionie" - dodał.

Senator Tom Udall z Partii Demokratycznej uznał, że śmierć dowódcy sił Al Kuds może narazić "amerykańskie siły oraz obywateli na niebezpieczeństwo". W jego ocenie może też spowodować, że Stany Zjednoczone zaangażują się na Bliskim Wschodzie w kolejną wojnę, której "Amerykanie nie popierają".

Atak na polecenie Trumpa

Pentagon poinformował w oświadczeniu w nocy z czwartku na piątek, że na polecenie Donalda Trumpa amerykańskie wojsko zabiło szefa irańskich sił Al Kuds generała Kasema Sulejmaniego.

W komunikacie Sulejmani oskarżany jest o zorganizowanie w grudniu ataku na amerykańską bazę w Iraku, w której zginął jeden obywatel Stanów Zjednoczonych. Pentagon zarzuca mu też wyrażenie zgody na ataki na ambasadę USA w Bagdadzie, które miały miejsce w tym tygodniu.

"USA będą nadal kontynuowały podejmowanie wszelkich odpowiednich działań, by chronić naszych ludzi i nasze interesy, gdziekolwiek na świecie się znajdują" - czytamy w oświadczeniu .

Amerykański prezydent nie skomentował śmierci Sulejmaniego. Po ataku na irańskiego generała zamieścił na Twitterze jedynie zdjęcie amerykańskiej flagi.



pic.twitter.com/VXeKiVzpTf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020





Nie żyje irański generał i przywódca irackiej milicji

Wraz z Sulejmanim, wpływowym generałem i dowódcą elitarnej jednostki Al Kuds, zginął przywódca irackiej milicji Kataib Hezbollah Abu Mahdi al-Muhandis.

CZYTAJ WIĘCEJ O ATAKU W BAGDADZIE

Ich zabójstwo potwierdziła iracka TV, rzecznik irackiej milicji i irańska Gwardia Rewolucyjna. Rakiety spadły na konwój samochodów milicji w rejonie terminala towarowego lotniska w Bagdadzie.

Rzecznik irackich Ludowych Sił Mobilizacyjnych, będących szeroką koalicją proirańskich milicji, Ahmed al-Assadi odpowiedzialnością za ich śmierć obarczył "amerykańskich i izraelskich wrogów".

Wcześniej anonimowi przedstawiciele proirańskich milicji informowali nieoficjalnie, że w ataku zginęło pięciu ich członków i dwie "ważne osoby". Według jednej z wersji mieli oni zostać zaatakowani zaraz po opuszczeniu przez Sulejmaniego samolotu.

Oglądaj Wideo: Reuters Zginął irański generał Kasem Sulejmani Źródło: Google Maps Do ataku doszło na lotnisku w Bagdadzie

Zapowiedź "zdecydowanej zemsty"

Associated Press podkreśla, że śmierć Sulejmaniego i al-Muhandisa może okazać się punktem zwrotnym w sytuacji na Bliskim Wschodzie i bez wątpienia spotka się ostrym odwetem ze strony Iranu i sił przez niego popieranych przeciwko interesom amerykańskim i izraelskim.

Były dowódca irańskich Strażników Rewolucji Mohsen Rezaei zapowiedział w piątek "zdecydowaną zemstę" na Ameryce za zabicie Sulejmaniego.

Minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif oświadczył, że zabójstwo było "wyjątkowo niebezpieczną i nierozważną eskalacją". "USA poniosą odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje tego zbójeckiego awanturnictwa" - napisał Zarif na Twitterze.

CZYTAJ WIĘCEJ O REAKCJI IRANU



The US' act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.



The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism. — Javad Zarif (@JZarif) January 3, 2020

Napięcia między Teheranem i Waszyngtonem

Atak nastąpił w okresie wzmożonych napięć między Irakiem i Iranem a Stanami Zjednoczonymi po szturmie na ambasadę USA w Bagdadzie, przeprowadzonym w ubiegły wtorek przez wspierane przez Iran milicje.

Był to odwet za ataki amerykańskiego lotnictwa na bazy Kataib Hezbollah, w których zginęło 25 bojowników. Amerykanie zaatakowali te bazy po tym, jak w ubiegłym tygodniu w ataku rakietowym Kataib zginał cywilny pracownik amerykańskiej misji wojskowej. Napięcia między Teheranem i Waszyngtonem utrzymują się na wysokim poziomie także między innymi ze względu na amerykańskie sankcje szkodzące irańskiej gospodarce.

Źródło: PAP / Małgorzata Latos Amerykańskie bazy wojskowe w rejonie Zatoki Perskiej