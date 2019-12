Chciał zobaczyć, co jest w środku, wpadł do grobowca

W niedzielę w Kaliszu na miejskim cmentarzu mężczyzna wpadł do grobowca. 41-latek zajrzał do krypty, bo był ciekaw tego, co jest w środku - przekazała Anna Jaworska-Wojnicz z kaliskiej policji. Dodała, że od mężczyzny była wyczuwalna woń alkoholu.

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 17. W tym czasie Cmentarz Miejski przy ulicy Górnośląskiej w Kaliszu odwiedził 41-letni mężczyzna.

- Zaciekawiła go jedna z pustych krypt i postanowił do niej zajrzeć - tak niefortunnie, że wpadł do dołu - powiedziała Jaworska-Wojnicz z kaliskiej policji.

Dodała, że "mężczyzna nie był badany przez policjantów na zawartość alkoholu". - Ze względu na złe samopoczucie, został zabrany do szpitala na badania, ale była wyczuwalna od niego woń alkoholu - przekazała.

Źródło: Kalisz24.info.pl Mężczyzna wpadł do grobowca na cmentarzu w Kaliszu

Nie był w stanie samodzielnie wyjść

41-latek nie potrafił samodzielnie się z niego wydostać, bo dół był zbyt głęboki. Dlatego na pomoc wezwano straż pożarną. Na miejsce zdarzenia dotarły też policja i pogotowie.

Rzecznik szpitala Paweł Gawroński przekazał w niedzielny wieczór, że poszkodowany "miał ranę podudzia", którą lekarze mieli zszyć, po czym wypisać go ze szpitala.

Źródło: Kalisz24.info.pl Grobowiec, do którego wpadł mężczyzna