Kolejny sukces Johnsona. Izba Gmin za ustawą brexitową





Brytyjska Izba Gmin poparła w piątek w pierwszym głosowaniu projekt ustawy o porozumieniu w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (WAB). To pierwszy krok w kierunku wypełnienia głównej obietnicy wyborczej premiera Borisa Johnsona, a więc brexitu do 31 stycznia.

Projekt ustawy został w piątek po raz drugi poddany pod obrady Izby Gmin. W pierwszy głosowaniu za opowiedziało się 358 posłów, przeciw było 234. Teraz projekt zostanie skierowany do pracy w komisjach.

Ustawa o porozumieniu w sprawie wyjścia - Withdrawal Agreement Bill, w skrócie WAB - ma dać prawnie obowiązującą moc politycznym uzgodnieniom z Brukselą, zawartym w wynegocjowanej w październiku przez rząd Johnsona umowie.



Dotyczy to zarówno najświeższych uzgodnień - w sprawie wyjścia całego Zjednoczonego Królestwa z unii celnej i pozostawienia Irlandii Północnej w elementach jednolitego unijnego rynku, jak i wcześniejszych - o okresie przejściowym, prawach obywateli UE po brexicie i rozliczeniach finansowych z Unią.

Źródło: PAP/EPA/UK PARLIAMENTARY RECORDING UNIT HANDOUT Izba Gmin za ustawą w sprawie brexitu

Zmodyfikowana wersja ustawy

Brytyjski rząd chce zakończenia prac nad ustawą w sprawie brexitu do 9 stycznia Brytyjski rząd... czytaj dalej » Wcześniej w czwartek rząd opublikował zmodyfikowaną wersję projektu ustawy. Najważniejszą zmianą, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, jest wykluczenie możliwości przedłużenia okresu przejściowego poza 31 grudnia 2020 roku, nawet jeśli do tego czasu nie udałoby się zawrzeć umowy handlowej z UE, co w praktyce oznaczałoby brexit bez porozumienia.



Nowa wersja daje też rządowi większą swobodę w negocjacjach z UE. W pierwotnej wersji zapisano, że parlament musi zaaprobować mandat negocjacyjny rządu, który musi być zgodny z postanowieniami politycznej deklaracji między Wielką Brytanią a UE, ponadto ministrowie byli zobowiązani do składania parlamentowi sprawozdań z postępu w negocjacjach. W nowej wersji ustawy ten zapis zniknął.



Usunięty ponadto został zapis zabezpieczający prawa pracownicze, czyli zapewniający, że po upływie okresu przejściowego prawa pracownicze nie zostaną ograniczone w stosunku do tego, jak są chronione obecnie przez unijne regulacje. Rząd wyjaśnił, że ta sprawa zostanie uregulowana odrębnym aktem prawnym.



Zgodnie z ustaleniami Wielka Brytania ma opuścić Unię 31 stycznia 2020 r.

Prace nad ustawą zostaną wznowione w styczniu

Jacob Rees-Mogg, który jako lider Izby Gmin jest odpowiedzialny za koordynację realizacji polityki rządu w niższej izbie parlamentu, poinformował w czwartek wieczorem, że przerwa świąteczno-noworoczna potrwa do 6 stycznia włącznie, zaś prace nad ustawą WAB zostaną wznowione we wtorek 7 stycznia. Według planu Izba Gmin ma je zakończyć 9 stycznia, po czym ustawa zostanie przesłana do Izby Lordów.

To oznacza, że całość prac nad ustawą potrwa niewiele dłużej niż planowano w poprzedniej kadencji. W październiku posłowie poparli w pierwszym głosowaniu pierwotną wersję ustawy, ale nie zgodzili się, jak chciał rząd, by całość prac nad liczącym ponad 100 stron dokumentem zakończyć w trzy dni. Doprowadziło to do odłożenia brexitu oraz rozwiązania parlamentu i przedterminowych wyborów.

Źródło: PAP/Małgorzata Latos Potencjalny wpływ brexitu na kraje UE