Iran mógł wykonać "znacznie potężniejsze uderzenie"

To jest odpowiedź, która ma ratować twarz - mówił w TVN24 specjalista do spraw Bliskiego Wschodu, doktor Łukasz Fryderek. Odniósł się w ten sposób do irańskich ataków na irackie bazy wojskowe z amerykańskimi żołnierzami. Jak ocenił, gdyby Irańczycy chcieli realnie zagrozić obecności amerykańskiej w Iraku, mogli wykonać "znacznie potężniejsze uderzenie". - Kwestią do dyskusji pozostaje to, czy ta niecelność była intencjonalna, czy wynikała z niedoskonałości technicznej pocisków - dodał.

* Dwie irackie bazy z amerykańskimi żołnierzami - Al Asad oraz lotnisko wojskowe w Irbilu - zostały w nocy z wtorku na środę polskiego czasu ostrzelane pociskami, które wystrzelono z terytorium Iranu.

* Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej podało, że w atakach nie ucierpieli polscy żołnierze stacjonujący w obu zaatakowanych bazach.

* Za atak wziął odpowiedzialność irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

* Pentagon informuje, że "trwa szacowanie strat"; doniesień irańskich mediów państwowych o co najmniej 80 zabitych Amerykanach nie potwierdzają inne źródła.

* Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wydanie oświadczenia w środę rano czasu amerykańskiego (popołudnie naszego czasu).

Atak na dwie bazy z żołnierzami USA w Iraku. Irackie wojsko: spadły 22 rakiety Bazy z... czytaj dalej » Iracka baza lotnicza Al Asad wykorzystywana przez wojska USA w ramach Międzynarodowej Koalicji walczącej z tak zwanym Państwem Islamskim została ostrzelana pociskami rakietowymi w nocy z wtorku na środę.

Irańska telewizja państwowa twierdzi, że w ataku zginęło "80 amerykańskich terrorystów", jednak inne źródła nie potwierdzają tego bilansu ofiar. "Nic się nie stało polskim żołnierzom stacjonującym w amerykańskiej bazie wojskowej w Al Asad" - przekazało polskie Ministerstwo Obrony Narodowej w komunikacie.

Odpowiedzialność za atak wziął na siebie irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Irackie wojsko w komunikacie poinformowało, że na terytorium tego kraju spadły 22 pociski rakietowe.

"Odpowiedź, która ma ratować twarz"

Irańskie ataki na amerykańskie bazy w Iraku komentował w TVN24 specjalista do spraw Bliskiego Wschodu, doktor Łukasz Fryderek z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jak mówił, "to jest odpowiedź, która ma ratować twarz".

- Prawdopodobnie zostało odpalonych od 15 do 20 pocisków, tak podaje najwięcej źródeł. To jest nieduża liczba jak na możliwości Iranu. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej posiada w Iranie już w tym momencie prawdopodobnie nie setki, ale tysiące pocisków podobnego typu do tych, które zostały odpalone, a więc pocisków balistycznych - zwracał uwagę.

Dodał, że użyte do ataku pociski "nie są bardzo zaawansowane technologicznie". - Jeżeli chodzi o precyzję, ich technologia jest oparta na nawigacji inercyjnej, więc w pewnym sensie technologicznym na podobnym poziomie do rakiet niemieckich z II wojny światowej - dodał.

Jak ocenił, gdyby Irańczycy chcieli realnie zagrozić obecności amerykańskiej w Iraku, mogli wykonać "znacznie potężniejsze uderzenie".

- Kwestią do dyskusji pozostaje to, czy ta niecelność była intencjonalna, czy wynikała z niedoskonałości technicznej pocisków - dodał.

