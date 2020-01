Zapowiedź rozmów z NATO i słowa skierowane do Irańczyków. Trump przemówił po atakach

W ataku przeprowadzonym przez irańskie wojsko na bazy w Iraku nie zginął żaden Amerykanin i żaden Irakijczyk - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, kilkanaście godzin po tym wydarzeniu wygłaszając oświadczenie w Waszyngtonie. USA są gotowe rozmawiać o pokoju na Bliskim Wschodzie - zaznaczył.

* Dwie irackie bazy z amerykańskimi żołnierzami - Al Asad oraz lotnisko wojskowe w Irbilu - zostały w nocy z wtorku na środę polskiego czasu ostrzelane pociskami, które wystrzelono z terytorium Iranu.

* Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej podało, że nie ucierpieli polscy żołnierze, stacjonujący w obu zaatakowanych bazach.

* Za atak wziął odpowiedzialność irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

* Jak podała półoficjalna irańska agencja Fars, atakując amerykańskie bazy na terenie Iraku, Iran użył swych najnowszych rakiet balistycznych Fateh-313 (Zdobywca-313), w kierunku bazy Al Asad wystrzeliwając ich 10.

*Prezydent Donald Trump poinformował w oświadczeniu po ataku, że nie zginął w nich żaden Amerykanin i żaden Irakijczyk, a straty materialne były niewielkie; irańskie media państwowe pisały w środę o 80 zabitych Amerykanach.

Była to pierwsza publiczna wypowiedź Trumpa po ataku rakietowym przeprowadzonym przez Korpus Strażników Rewolucji - irańską formację, na czele której stał zabity w nocy z 2 na 3 stycznia w amerykańskim ostrzale gen. Kasem Selejmani. To jego śmierć doprowadziła do zwiększenia napięcia w regionie w ostatnim tygodniu.

Trump: Iran nigdy nie będzie miał broni nuklearnej

Donald Trump rozpoczął przemówienie od zaznaczenia, że "dopóki będzie prezydentem, Iran nie uzyska broni nuklearnej". Dopiero potem przywitał się z dziennikarzami.

W atakach na dwie irackie bazy, z których korzystają Amerykanie, nie zginął żaden amerykański żołnierz, a straty w sprzęcie są minimalne - poinformował następnie prezydent. Nie ucierpiał też żaden Irakijczyk - dodał, czym potwierdził wcześniejsze doniesienia rządu w Bagdadzie.

Iran to "wiodący sponsor terroryzmu starający się uzyskać broń nuklearną, zagrażający cywilizowanemu światu" - kontynuował, podkreślając, że USA "nigdy na to nie pozwolą".

Wrogość Iranu wzrosła po podpisaniu porozumienia nuklearnego - ocenił amerykański prezydent, równocześnie zwracając się do innych jego sygnatariuszy.

Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Rosja oraz Chiny muszą uznać, w jakiej rzeczywistości żyjemy. Państwa te muszą odejść od porozumienia nuklearnego. Musimy zawrzeć nowe, dzięki któremu świat będzie bezpieczniejszy - mówił następnie Trump. Zwrócił uwagę, że "porozumienie jądrowe niedługo wygasa".

Jak ocenił, "da to Teheranowi prostą drogę do broni nuklearnej".

Zadeklarował w przemówieniu w Białym Domu, że poprosi NATO o większe zaangażowanie się na Bliskim Wschodzie. Prezydent ocenił też, że "wygląda na to, iż Iran wycofuje się" po ataku na amerykańskie bazy wojskowe w Iraku.

Prezydent USA zwrócił się też do Irańczyków. Powiedział, że ich kraj "może stać się wielki", zaznaczył jednak, że na całym Bliskim Wschodzie "nie zapanuje pokój i stabilizacja", póki Iran będzie straszył.

- Chcemy, żebyście mieli przyszłość pełną dobrobytu. USA są gotowe przyjąć opcję pokojową - zakończył prezydent Trump, zwracając się do Irańczyków.

Źródło: PAP / Małgorzata Latos