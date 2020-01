Samolot pasażerski rozbił się w Teheranie

Samolot Boeing 737 należący do ukraińskich linii lotniczych rozbił się w środę rano, chwilę po starcie z lotniska Imama Chomeini w Teheranie - podała irańska agencja informacyjna Fars. Na pokładzie znajdowało się co najmniej 170 osób. - Samolot się pali, ale wysłaliśmy jednostki ratunkowe i może uda się uratować część pasażerów - powiedział szef irańskich służb ratunkowych Pirhossein Koulivand.

W środę rano pasażerski samolot Boeing 737 ukraińskich linii lotniczych ze 180 pasażerami na pokładzie rozbił się w środę rano pod lotniskiem w Teheranie - przekazała irańska agencja informacyjna Fars.

"Za domami płonął samochód, zobaczyliśmy koła rozbitego samolotu" Usłyszałam głośny... czytaj dalej » Rzecznik prasowy irańskiej Cywilnej Organizacji Lotniczej Reza Jafarzadeh powiedział, że na miejsce katastrofy zostały wysłane służby ratunkowe. Według jego informacji w samolocie przebywało 170 pasażerów.

- Samolot się pali, ale wysłaliśmy jednostki ratunkowe i może uda się uratować część pasażerów - powiedział przewodniczący irańskich służb ratunkowych Pirhossein Koulivand.

Agencja IRNA podała, że "samolot leciał do Kijowa".

"Rozbił się niedaleko lotniska w Teheranie"

Przyczyną tragedii mogły być problemy techniczne maszyny, które pojawiły się chwilę po starcie samolotu z irańskiego lotniska - podał Reuters. Ich natura nie jest jeszcze znana.

"Ukraiński samolot transportujący 180 pasażerów rozbił się niedaleko lotniska Imama Chomeini w Teheranie" - poinformował korespondent BBC w Iranie Ali Hashem i zamieścił na Twitterze nagranie, które ma przedstawiać moment tuż przed katastrofą maszyny.



