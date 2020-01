Strażnicy Rewolucji: wycofajcie wojska, jeśli nie chcecie więcej zabitych żołnierzy

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zażądał od Waszyngtonu, by natychmiast wycofał wojska z regionu, "jeśli nie chce więcej zabitych żołnierzy". Korpus wziął odpowiedzialność za atak na dwie amerykańskie bazy w Iraku, które zostały ostrzelane ponad dziesięcioma pociskami. Irańskie media państwowe twierdzą, że w atakach zginęło "co najmniej 80 amerykańskich terrorystów". Informacja ta nie została potwierdzona przez inne źródła.

Treść deklaracji Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przekazała w środę nad ranem irańska agencja ISNA i stacje telewizyjne.

"Dzisiejszy atak był zaledwie pierwszym krokiem"

Jak stwierdził jeden z dowódców Korpusu, "dzisiejszy atak był zaledwie pierwszym krokiem, po którym prezydent USA powinien pomyśleć o wycofaniu swych jednostek z regionu, zamiast pozostawiać żołnierzy w zasięgu naszego ostrzału".

"Nie będziemy oszczędzać Amerykanów" - ostrzegł.

"Nie traktujemy Izraela w oderwaniu od Stanów Zjednoczonych, gdy chodzi o to przestępstwo" - napisano w oświadczeniu dotyczącym operacji "Męczennik Sulejmani". Jak podkreślono, w ramach tej operacji "została doszczętnie zniszczona amerykańska baza".

Atak Iranu na amerykańskie bazy

Amerykańskie bazy w Iraku, w Al Asad i Irbil, zostały ostrzelane ponad dziesięcioma pociskami, które wystrzelono z terytorium Iranu - poinformował w nocy z wtorku na środę Pentagon. "Trwa szacowanie strat" - podano w komunikacie amerykańskiego departamentu obrony. "Nic się nie stało polskim żołnierzom stacjonującym w amerykańskiej bazie wojskowej w Al Asad" - przekazało Centrum Operacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej. Odpowiedzialność za atak wziął Korpus Strażników Rewolucji Iranu.

Irańska telewizja państwowa w środę nad ranem czasu polskiego podała, że w atakach z wykorzystaniem 15 rakiet zginęło "co najmniej 80 amerykańskich terrorystów". Według tego medium, "poważnie zniszczone" zostały śmigłowce i inny sprzęt wojskowy USA, a żadna z irańskich rakiet nie została przechwycona.

Cytując anonimowego, "wysoko postawionego" przedstawiciela Strażników Rewolucji, telewizja irańska stwierdziła, że kraj ten ma "na widoku" 100 kolejnych celów ataku, jeśli Stany Zjednoczone podejmą kroki odwetowe.

"Iran podjął proporcjonalne środki w samoobronie"

"Iran podjął proporcjonalne środki w samoobronie na podstawie Artykułu 51. Karty Narodów Zjednoczonych" - oświadczył we wpisie na Twitterze minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif po przeprowadzonym w nocy z wtorku na środę.



Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression. — Javad Zarif (@JZarif) 8 stycznia 2020

Mohammad Dżawad Zarif wskazał, że atak został skierowany w bazy, z których przeprowadzono "tchórzliwe ataki zbrojne przeciwko naszym obywatelom i wysokim przedstawicielom".

"Nie szukamy eskalacji ani wojny, ale będziemy bronić się przed wszelką agresją" - oświadczył we wpisie na Twitterze minister spraw zagranicznych Iranu.

