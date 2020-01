"Generał cień" zabity w ataku USA. Iran zapowiada "surową zemstę"

Duchowo-polityczny przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei ogłosił trzy dni żałoby narodowej po śmierci Kasema Sulejmaniego, dowódcy elitarnej jednostki Al Kuds. Jeden z najpotężniejszych irańskich generałów zginął w amerykańskim ataku w Bagdadzie. "Na przestępców, którzy zabili generała Sulejmaniego, czeka surowa zemsta" - cytuje Chameneiego Reuters.

Kasem Sulejmani był dowódcą sił Al Kuds, jednostki specjalnej w strukturach Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej odpowiedzialnej za operacje zagraniczne. Owiany był aurą tajemniczości i skuteczności, nazywany bywał często "generałem cieniem" i otoczony w Iranie uwielbieniem godnym celebrytów.

Sulejmani zginął w przeprowadzonym przez Amerykanów w Bagdadzie ataku. Wraz z nim zabity został założyciel i były przywódca irackiej milicji Kataib Hezbollah.

Duchowo-polityczny przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei ogłosił, że na "zbrodniarzy, którzy unurzali dłonie w krwi" generała Sulejmaniego i "innych męczenników", czeka surowa zemsta.

"Wszyscy wrogowie powinni wiedzieć, że dżihad oporu będzie teraz prowadzony ze zdwojoną determinacją, a bojowników świętej wojny czeka ostateczne zwycięstwo" - cytuje Chameneiego Reuters.

Chamenei w oświadczeniu pochwalił męstwo Sulejmaniego. "Męczeństwo jest nagrodą za jego niestrudzoną pracę, przez tyle lat" - podkreślił. Ogłosił trzy dni żałoby narodowej.

Źródło: PAP/EPA/IRANIAN SUPREME LEADER'S OFFICE HANDOUT Ajatollah Ali Chamenei i generał Kasem Sulejmani

"Zbójeckie awanturnictwo" USA

Minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif oświadczył, że zabójstwo było "wyjątkowo niebezpieczną i nierozważną eskalacją". "USA poniosą odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje tego zbójeckiego awanturnictwa" - napisał na Twitterze.



The US' act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.



The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism. — Javad Zarif (@JZarif) 3 stycznia 2020

Wezwany ambasador Szwajcarii

MSZ Iranu wezwało reprezentującego w Teheranie interesy USA ambasadora Szwajcarii, któremu przekazano, że "zamordowanie generała Sulejmaniego było rażącym przykładem terroryzmu państwa amerykańskiego, a tamtejszy reżim jest w pełni odpowiedzialny za konsekwencje" tej agresji - poinformował na Twitterze rzecznik resortu spraw zagranicznych Iranu Abbas Musawi.

Atak na konwój, śmierć generała

O śmierci Kasema Sulejmaniego poinformował Pentagon.

"Na polecenie prezydenta amerykańskie wojsko podjęło działania defensywne, by chronić personel USA poza granicami, zabijając Kasema Sulejmaniego" – napisał resort obrony w oświadczeniu. Jak napisano w komunikacie, Sulejmani "aktywnie rozwijał" plany ataków na amerykański personel w Iraku i całym regionie i "jest odpowiedzialny za śmierć setek Amerykanów i członków koalicji". Według Pentagonu w ciągu ostatnich miesięcy "organizował" ataki na bazy koalicji w Iraku i akceptował ostatnie "ataki" na amerykańską ambasadę w Bagdadzie. "Celem uderzenia było udaremnienie planów przyszłych irańskich ataków. Stany Zjednoczone będą podejmować niezbędne działania, by chronić swoich obywateli i swoje interesy w każdym miejscu na świecie" – zaznaczono.

Źródło: PAP/EPA/IRANIAN SUPREME LEADER'S OFFICE HANDOUT W ataku na konwój w Bagdadzie zginął generał Kasem Sulejmani

Napięcie rośnie

Atak nastąpił w okresie wzmożonych napięć między Irakiem i Iranem a Stanami Zjednoczonymi po szturmie na ambasadę USA w Bagdadzie, przeprowadzonym w ubiegły wtorek przez wspierane przez Iran milicje.

Był to odwet za ataki amerykańskiego lotnictwa na bazy Kataib Hezbollah, w których zginęło 25 bojowników. Amerykanie zaatakowali te bazy po tym jak w ubiegłym tygodniu w ataku rakietowym Kataib zginał cywilny pracownik amerykańskiej misji wojskowej. Napięcia między Teheranem i Waszyngtonem utrzymują się na wysokim poziomie między innymi ze względu na amerykańskie sankcje szkodzące irańskiej gospodarce.