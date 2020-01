"Męczennik Kasem Sulejmani jest potężniejszy teraz, gdy nie żyje"

Video: ENEX, TVN24

Spór Donalda Trumpa i Kongresu po śmierci Sulejmaniego

6.01 | Prezydent USA Donald Trump w niedzielę kolejny raz groził na Twitterze Iranowi ewentualnym atakiem. W reakcji na to komisja spraw zagranicznych Izby Reprezentantów USA oświadczyła, że to parlamentowi przysługują uprawnienia do wypowiadania wojny.

