Ataki rakietowe w pobliżu bazy i ambasady USA w Iraku

Loty z Warszawy do Indii, Singapuru, Bangkoku i na Sri Lankę będą miały zmienione trasy. Chodzi o to, by samoloty narodowego przewoźnika nie latały nad przestrzenią powietrzną Iranu. Taką decyzję podjął LOT po tym, jak w nocy z czwartku na piątek siły amerykańskie zabiły szefa irańskich sił generała Kasema Sulejmaniego. czytaj dalej »