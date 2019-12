Kara śmierci za gwałt podtrzymana. Sąd odrzucił apelację

Video: tvn24

Koszmar kobiet w Indiach

16.01| W tej walce nie chodzi tylko o honor kobiet, ale o ich życie i zdrowie. W stolicy Indii - Delhi - średnio co 14 godzin dochodzi do gwałtu, jeszcze częściej kobiety są zastraszanie i bite, co - według władz - też ma podłoże seksualne. Dwa dni temu w jednej ze szkół dorosły mężczyzna zgwałcił 7-latkę. Przez Indie znowu przetoczyła się fala protestów. I co ważniejsze - zaczęła się dyskusja - jak zapobiec podobnym koszmarom.

